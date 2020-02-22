Принцип выбора велосипеда

Прототип современного велосипеда был изобретен в 1817 году. Изначально это был двухколесный механизм с деревянной рамой и без педалей. Такая конструкция получила название «машина для бега».

Какие велосипеды бывают

Велосипед – наиболее распространенный спортивный вид транспорта. Он используется в личном пользовании для рядовых пользователей, в спортивных состязаниях, для велотриала. Делятся велосипеды на:



любительские;



полупрофессиональные;



профессиональные.



Любительские велосипеды приобретают для семьи. Удачный вариант для новичка, который или не умеет ездить на велосипеде, или стремиться отточить свои навыки. Полупрофессиональные модели стоят немного дороже, приобретаются более опытными пользователями. Такие велобайки прекрасно подходят для длительных велопробегов, поездок за город. Профессиональные велосипеды для спортсменов. Стоимость и обслуживание намного выше обычного велосипеда. Велосипеды бывают горные и городские – шоссейные. Прежде чем совершить покупку, необходимо точно определить функции, которые ожидаются от будущей покупки.

Если местность передвижения – это ровное шоссе, без трудных подъемов и спусков, то прекрасно подойдет городская модель. Здесь есть варианты расположения рам: мужская закрытая, женская открытая и складной вариант для экономии пространства. Горные велосипеды предпочтительно приобретают для бездорожья, для возможности переключать скоростные режимы транспорта. Это дает возможность легче преодолеть крутой подъем, плавно передвигаться по ровной местности.

Как покупать велосипед

Покупка велосипеда – настоящее испытание. Разнообразие не только моделей, но и цветов, дополнительных функций впечатляет. Если приобретается первый в жизни велосипед, особенно это актуально для детей, то необходимо купить велосипед хорошего качества и оптимальный для роста, веса будущего водителя. Самым правильным вариантом будет приобретать транспорт с человеком, которому он предназначается. Нужно определиться с моделью по принципам: для каких дорог будет использоваться велосипед, кто будет на нем ездить и ценовой диапазон модели.

Велосипед нужно попробовать в руках, оценить расположение руля, рамы, изучить качество конструкции в целом. Какие покрышки на велобайке, краска, дополнительные аксессуары в комплекте. Если велосипед доставляет неудобство при простом движении рулем, то ездить на нем будет еще сложнее.





Автор статьи: Александр Матвеев