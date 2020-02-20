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20 фев 02:01

Стулья для ресторанов, кафе



Первое, на что обращает внимание посетитель, входя в бар или кафе – обстановку помещения. Популярность любого заведения общественного питания зависит от мастерства повара, при этом атмосфер создается мебельным оформлением. Главным правилом, которого стоит придерживаться, является удобство посадочных мест. Если необходимо купить стулья для кафе, стоит подбирать модели, соответствующие общему интерьеру. Для создания комфорта клиентов, лучше подходят изделия с подлокотниками из массива или металлическим каркасом.


Критерии выбора 


Перед покупкой мебельных предметов для заведения, стоит учитывать:



  • удобство – необходимы стулья достаточной вместительности, подходящие под разную комплекцию посетителей. Изделия узкой конструкции, ограничивающие пространство, не рекомендуется приобретать;

  • устойчивое положение – каркас не должен шататься. Стул должен выдерживать разную нагрузку. Подойдут модели, оснащенные прочными ножками;

  • износостойкость – предпочтительны изделия, предназначенные для применения в местах с большой проходимостью. Есть продукция, имеющая покрытие, устойчивое к механическому воздействию. Можно обратить внимание на стулья с грязеотталкивающей обивкой;

  • простота ухода – мебель должно без усилий очищаться;

  • гармоничное сочетание с общим стилем – каждый элемент, наборы, все должно объединяться в единую концепцию. 


Стулья для ресторанов, кафе

Кроме этого, учитывают цветовую палитру помещения, функциональность и эстетические характеристики мебели. 


Барные вариации 


Особенностью таких заведений выступает барная стойка. Соответственно, стулья должны быть подобраны должного образца. Сюда входят высокие табуреты, вращающиеся кресла с наличием подножки. 


Идеальным вариантом станет стул, оснащенный регулирующим механизмом. Что позволяет поднимать, опускать конструкцию до нужных параметров. В плане сидений бывают жесткой, мягкой, полужесткой структуры. 


Стулья для бара должны отличаться повышенной прочностью, функциональностью. Оптимальные модели изготавливаются из стали с тканевой обивкой. Есть кожаные варианты. Для комфортного размещения клиентов зале, лучше использовать посадочные модели со спинками. В одном изделии допустимо сочетание дерева и стекла. 


Требования к ресторанным, барным стульям одинаковые – износостойкость, стильный внешний вид. Красиво смотрятся хромированные модели, из экокожи, ротанг. 





Автор статьи: Александр Матвеев




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