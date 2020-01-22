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22 янв 02:28

Какими свойствами должна обладать хорошая прогулочная коляска?



Если уже есть знания о том, когда можно пересаживать ребенка в коляску, то встают и другие вопросы. Чем должен обладать этот тип коляски? Какие элементы ее конструкции следует считать наиболее важными www.4kruga.ru?


Какими свойствами должна обладать хорошая прогулочная коляска?

  1. Правильные колеса – небольшие, как правило, более маневренные, в то время как более крупные лучше работают на неровных поверхностях. Компромиссом являются коляски, в которых передние колеса меньше задних. Будет отлично, если есть возможность накачки больших колес. Интересным решением является возможность блокировки передних колес в положении «передний привод» – этот простой механизм значительно облегчает движение коляски по песчаному грунту.

  2. Вес коляски – более массивные коляски с низким центром тяжести в большинстве случаев более устойчивы, но их сложнее переносить. Массивная коляска, в которой, кроме ребенка, родитель перевозит и ряд аксессуаров, может весить до нескольких килограммов. Так что, если семья проживает в здании без лифта или планирует взять коляску на отдых, более легкая модель станет лучшим выбором.

  3. Рама коляски – она должна быть прочной и иметь соответствующие меры предосторожности, предотвращающие автоматическое складывание коляски.

  4. Контурное сиденье – относительно жесткое, благодаря которому малыш не будет в него «погружаться». Для этого предусмотрена защита по бокам спинки, которая поможет стабилизировать голову, когда ребенок спит. В случае, если малыш засыпает во время прогулки, стоит также купить коляску с откидным сиденьем.

  5. Амортизация – если в планах поездка по неровной местности (например, по лесу), амортизация представляется необходимым решением.

  6. Регулируемая подставка для ног – благодаря ней ребенок не вырастет из коляски слишком быстро.

  7. Эффективные тормоза – те, которые активируются с помощью рычага на ручке коляски, обычно более удобны и безопасны. Однако стоит время от времени проверять натяжение троса и состояние тормозных колодок.

  8. Дополнительное оборудование и функциональность – очень полезны места для складывания покупок, дополнительная сумка, помещенная на ручку коляски, или возможность откидывания сиденья назад или вперед.



Кроме того, стоит помнить такие вопросы, как высокое качество исполнения коляски или наличие профилированных ремней безопасности.



Принятие решения о переходе от коляски-гондолы к прогулочной коляске



Решение о том, когда можно пересаживать своего ребенка из коляски-гондолы в прогулочную коляску, не должно приниматься импульсивно. Родители лучше всех знают своих детей, и может случиться так, что малыш захочет гулять только в прогулочной коляске, потому что гондола ему совсем не подходит. Обратный сценарий тоже весьма реалистичен, когда гондола станет любимым транспортным средством ребенка (это отличное место, чтобы вздремнуть на свежем воздухе, и, кроме того, можно положить своего малыша на животик). Поэтому стоит внимательно понаблюдать за своим ребенком – стоит выбрать ту, где малыш проводит значительную часть своего времени – либо в коляске-гондоле, либо в прогулочной коляске, так как его комфорт должен стать для родителя приоритетом.





Автор статьи: Александр Матвеев




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