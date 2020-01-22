Изучаем вместе с ребенком консультации логопеда для родителей

Очень многие задаются вопросом – кто такие логопеды https://best-logoped.com/? Большинство считают, что логопед – это человек, который учит детей выговаривать букву «Р». Однако это не совсем так. Специалисты учат произносить правильно не только букву «Р», но и другие звуки, развивая связную и складную речь и мелкую моторику. Если ребенок не сможет отличать звуки, то у него могут возникнуть трудности с родным языком, ему тяжело будет научиться читать.

Главная задач логопеда - вовремя оказать любому ребенку помощь в преодолении всех возникающих трудностей.

Однако не всегда ребенка нужно вести к логопеду, в большинстве случаев помогут консультации логопеда для родителей. Если они прислушаются к советам специалиста, то ребенок вырастет развитым и общительным.

Как же происходит нормальное развитие малыша?

Новорожденные, слыша нежный мамин голос, через 2-3 месяца начинают «гулить», «агукать», в 5-6 месяцев они начинают лепетать, а к девяти месяцам уже произносят первые несложные слова. К первому дню рождения кроха должен четко произносить звуки а; о; м; н;, б; п; д; т;, а также говорить хотя бы несколько слов. В период од полутора до двух лет малыш начинает активно разговаривать и с двух лет строить несложные фразы. В три годика кроха должен знать названия предметов, и может рассказать, где он находился и что интересного видел. В таком возрасте малыш должен произносить все звуки, кроме шипящих, таких как ш, ж, ч , а также сонорных л и р.

К четырем годам ребенок должен научиться пересказать сказку, выучить небольшое стихотворение. В пять лет малыш должен уметь произнести сонорные и шипящие звуки, узнать звуки в словах и подобрать слова на заданный звук.









Если Вы видит, что ребенку тяжело общаться со сверстниками, или его речь несколько отстает от нормы, Вам необходимо получить консультации логопеда для родителей. Может быть, Вы мало времени проводите со своим малышом, мало с ним общаетесь, тогда воспользуйтесь советами логопеда, приведенными ниже.



Общайтесь с ребенком как можно чаще, комментируйте свои действия, а также детально рассказывайте о тех предметах, что окружают Вашего ребенка.

Обязательно обогащайте словарный запас ребенка новыми словами и объясняйте значение каждого нового или непонятного слова.

С ребенком нужно разговаривать грамотно, медленно, четко выговаривая все звуки.

Постоянно побуждайте малыша к общению. Если Вы задаете ему вопросы, постепенно усложняйте их.

Когда ребенок что-то говорит, подождите, пока он закончит высказываться, и уже после этого укажите его речевые ошибки.

Читайте ребенку, пока он маленький, учите его пересказывать услышанное. Учите вместе с малышом стихотворения, а также составлять различные истории по картинкам.

Когда ребенок научится читать, проследите, чтобы он сам читал как можно больше книг.

Почаще выполняйте упражнения для пальчиков, рисуйте карандашами и цветными мелками, составляйте узоры из мозаики. Эти занятия стимулируют мелкую моторику рук.

Хвалите своего ребенка после каждого успешного занятия.











Не забывайте, что правильная речь малыша – это залог успешного развития, формирования отношений со сверстниками и хорошей учебы.





Автор статьи: Александр Матвеев