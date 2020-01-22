Клеммные коробки модификаций КЗНА-08, КЗНА-16, КЗНА-32, КЗНА-48

Как известно, разветвленная электрическая цепь имеет, по крайней мере, одно параллельное включение элементов и считается сложной. Коробки с зажимами наборного типа – монтажный инвентарь необходимый для соединения и разветвления вторичных и силовых цепей. Две цифры в кодировке названий соответствуют количеству наборных зажимов и подбираются в зависимости от характеристик конкретной электрической цепи.

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Комплектация коробок с наборными зажимами

Данная продукция в процессе эксплуатации крепится к различным конструкциям за специальные «ушки», отверстия по бокам корпуса, с помощью, например, сварки. Материал кабельных вводов (привертных сальников), которыми укомплектованы коробки, – металл или пластик.

Модели КЗНА-32 и КЗНА-48 оснащены дополнительными 4 отверстиями, диаметром 25 мм, которые закупорены металлическими пломбами. При необходимости увеличения количества кабельных вводов заглушки снимаются. Все изделия оснащены заземляющими зажимами и изготовленные из высокопрочной стали.

Количество зажимов и других элементов, размерность и масса товара зависит от кода модификации. А диаметры проводников могут различаться в пределах одной группы и подбираются, исходя из необходимой электрической нагрузки.

Технические возможности коробок

Нужно помнить, что представленные коробки выдерживают напряжение до 600 В при переменном токе (критическая частота равна 50 Гц), а при постоянном – предел ограничивается до 440 В.

Другие особенности продукции:



Используемые силовые кабели бывают с алюминиевыми или медными жилами.



Число жил в контрольных кабелях не должно превышать 52 единицы.



Номинальный ток зажимов – до 25А.



Степень защиты – ІР31.



Держатели шин заземления выполнены по стандарту ТУ 36-1453-82.



Вся продукция, предлагаемая компанией ООО "ТЦ ЭМИ", проверена в ходе многоэтапного контроля качества, сертифицирована и соответствует действующим ГОСТам. Благодаря этому за годы уверенного продвижения на рынке, налажены устойчивые связи с надежными производителями и наработана широкая клиентская база. Доверие покупателей – основная движущая сила, поддерживающая качество услуг и темп роста компании на высоте.





Автор статьи: Александр Матвеев