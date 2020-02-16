Отличия и особенности грузовых автомобилей

Грузовые автомобили играют существенную роль в сфере логистики. Поэтому важно выбрать надежное авто, а во время ремонта использовать качественные запчасти. Интернет-магазин компании «Гудвил Запчасти» специализируется на продаже множества запчастей, будь то ходовая часть грузового автомобиля, электрика или рулевое управление. Широкий ассортимент насчитывает более 1500 наименований, среди которых также есть комплектующие для моторов и коробок передач.

Классификация грузовых авто

Все грузовые автомобили имеют одно общее предназначение — перевозка груза, но все же существует деление по виду конструкции, типу кузова, по грузоподъемности и другим классификациям.

По виду кузова

Данная часть является конструктивной особенностью, которая влияет на выносливость при значительных нагрузках. По виду кузова делятся на:



фургоны;



тягачи;



бортовые;



прицепы и полуприцепы.



Каждый вид имеет свои особенности и предназначения. Например, фургон нужен для перевозки скоропортящихся продуктов или хрупкого товара. Тягачи используются при перевозках тяжолого груза.

По грузоподъемности

Каждый автомобиль рассчитан на определенный максимум, который запрещено превышать, т.к. это может спровоцировать поломку. Градация авто в зависимости от тоннажа выглядит следующим образом:



1 тонна. Для перевозки в черте города.



1,5 тонны. Возможна доставка в ближние города.



2 тонны. Работа по типу 1,5 тонных, но отличается высотой кузова.



3,5 тонны. Является универсальным вариантом для средних расстояний.



5 тонн. Используются для доставки габаритных объектов.



20 тонн (европейский стандарт). Относятся к классу машин для перевозки тяжелого груза.



Объем 120 м.куб.



От выбранного автомобиля также зависит сохранность груза.

По конструкционным особенностям

Одна из важных конструкционных составляющих — крепление кузова:



Бортовое крепление. Обрамление состоит из 4 бортов.



Цельнометаллическое крепление. Более практичный вариант за счет присутствия металла.



Холодильная установка. Для поддержания нужной температуры, является оптимальным вариантом для перевозки продуктов.



Изотермическая установка. Выступает в качестве теплоизоляции.



Тент. Специальные крепления позволяют натянуть тент для сохранности груза.



Каждая классификация раскрывает цели и предназначение автомобиля.

Обслуживание грузовых автомобилей

Даже обычная замена шин в таких автомобилях обходится очень дорого, не говоря уже о ремонтных работах. От выбора обслуживающей компании зависит качество езды автомобиля в будущем. Поэтому стоит довериться профессионалам, опыт которых играет важную роль.





Автор статьи: Александр Матвеев