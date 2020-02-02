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02 фев 15:00

Запчасти Cummins



Сельскохозяйственная техника — это тот тип машин, который ломается не так часто, как обычные авто, но затраты намного больше, в силу того, что требуют оригинальных запчастей и качественных комплектующих. Поэтому, чтобы не приобретать миллионный раз очередную дешевку, покупайте только качественные запчасти cummins барнаул для двигателя Caterpillar, Cummins, Detroit Diesel, Navistar или Maxxforce индустриальной техники. “GW Industrial” располагает огромным каталогом запчастей ко всем моделям двигателей Камминз. Максимальные сроки доставки помогут вернуть технику к работе за краткий промежуток времени. Сделайте единожды вклад в оригинальную и качественную деталь.


Пару слов о Камминс


Запчасти Cummins

Cummins — это активно развивающаяся компания-производитель, которая занимается разборкой и производством моторов на дизтопливе внутреннего сгорания. Они нашли свое применение в разной технике, в частности:



  • буровых установках,

  • горнодобывающей технике,

  • комбайнах и тракторах,

  • строительной спецтехнике,

  • автобусах,

  • самосвалах и тягачах,

  • катерах, поездах,

  • дизельных генераторах.


Можно с уверенностью сказать, что это универсальные моторы, которые завоевали первичный и вторичный рынок. Даже фронтальные погрузчики не могут обойтись без двигателя Камминз. В целом, эти моторы являются "сердцем" шестидесяти процентов рабочих авто единиц и грузовиков.


“GW Industrial” понимая и осознавая всю популярность моторов, включила в свой каталог запчасти к ним и их непосредственную реализацию. Купив детали можно выполнить частичную замену или провести капремонт с обкаткой двигателя. Но, стоит знать, что заменой должен заниматься только специалист, в оборудованном ремонтном цехе, с использованием оригинальных запчастей.


Почему нужно отдать предпочтение именно этому поставщику


“GW Industrial” помимо вышеуказанных товаров предлагает консультацию квалифицированных специалистов, сервисное обслуживание и круглосуточную техподдержку. Все товары соответствуют стандартам и требованиям компании Камминз. Перед выходом в продажу прошли тестирование согласно техническим характеристикам. Гарантия на товары предоставляется. С запчастями-оригиналами продлится срок службы двигателя, увеличивается интервал между капремонтом.


Предотвратите катастрофические и необратимые поломки, которые скажутся на бюджете.





Автор статьи: Александр Матвеев




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