Как открыть ИП быстро и легко

Человек, который решил заняться предпринимательской деятельностью, принимает решение об узаконивании себя как предпринимателя. В зависимости от рода деятельности и мощностей предприятия можно открыть ИП. Индивидуальный предприниматель имеет свои особенности и специфики, в частности должен работать только один человек и он же является генеральным директором. Открыть ИП самостоятельно возможно, достаточно перейти по ссылке и узнать подробности.

Как открыть ИП, и что для этого необходимо

Приведем алгоритм действий, который необходимо пройти перед открытием:



Для начала необходимо определиться с родом деятельности и подобрать необходимые кода ОКВЭД.

Необходимо выбрать систему налогообложения. Стоит отметить, что для окончательно решения этого вопроса дается месяц на размышления, а на само открытие это никак не влияет, так как открыть можно и без этого момента.

Необходимо заполнить некоторые документы, на это уйдет немного времени, тем более что это можно выполнить в онлайн-режиме.

Также стоит обязательно оплатить госпошлину в любом удобном банке. Такую оплату, возможно, провести удаленно или самостоятельно явится в отделение банка.

Последний шаг это непосредственно подача документов для оформления Индивидуального предпринимателя.

Ответ о регистрации приходит на электронную почту, которую необходимо указать в заявлении о регистрации.



Если изучить алгоритм, то можно прийти к выводу, что время, затраченное на регистрацию ИП, уходит минимум, да и саму процедуру подачи и сбора документов можно назвать несложной.

Почему стоит регистрировать ИП с “Модульбанком”

Если воспользоваться услугами “Модульбанка”, можно существенно сократить самостоятельные этапы.



Для регистрации необходимо предоставить сканированные развороты паспорта и номер СНИЛС. Далее опытные сотрудники самостоятельно получат доступ к необходимым документам и помогут составить все заявления.



Для того чтобы были правильно подобраны коды ОКВЭД необходимо рассказать сотруднику о том какой род деятельности необходимо открыть.



А дальше налоговая в кратчайшие сроки высылает документы подтверждающие регистрацию предпринимателя.



То есть, для того чтобы открыть ИП, необходимо прийти в отделение с паспортом и его скан версией и твердым намерением стать Индивидуальным предпринимателем, а все остальное сделают менеджеры всего за одну встречу.

Особенностью такого открытия является доступная круглосуточная поддержка.





Автор статьи: Александр Матвеев