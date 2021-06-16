    События
    Политика
    Происшествия
    Шоу-Биз
    Новости компаний
    Hi-tech
    Биографии
Показать меню

Разное


16 июн 00:15

Как открыть ИП быстро и легко



Человек, который решил заняться предпринимательской деятельностью, принимает решение об узаконивании себя как предпринимателя. В зависимости от рода деятельности и мощностей предприятия можно открыть ИП. Индивидуальный предприниматель имеет свои особенности и специфики, в частности должен работать только один человек и он же является генеральным директором. Открыть ИП самостоятельно возможно, достаточно перейти по ссылке и узнать подробности.


Как открыть ИП, и что для этого необходимо


Приведем алгоритм действий, который необходимо пройти перед открытием:



  1. Для начала необходимо определиться с родом деятельности и подобрать необходимые кода ОКВЭД.

  2. Необходимо выбрать систему налогообложения. Стоит отметить, что для окончательно решения этого вопроса дается месяц на размышления, а на само открытие это никак не влияет, так как открыть можно и без этого момента.

  3. Необходимо заполнить некоторые документы, на это уйдет немного времени, тем более что это можно выполнить в онлайн-режиме.

  4. Также стоит обязательно оплатить госпошлину в любом удобном банке. Такую оплату, возможно, провести удаленно или самостоятельно явится в отделение банка.

  5. Последний шаг это непосредственно подача документов для оформления Индивидуального предпринимателя.

  6. Ответ о регистрации приходит на электронную почту, которую необходимо указать в заявлении о регистрации.


Как открыть ИП быстро и легко

Если изучить алгоритм, то можно прийти к выводу, что время, затраченное на регистрацию ИП, уходит минимум, да и саму процедуру подачи и сбора документов можно назвать несложной.


Почему стоит регистрировать ИП с “Модульбанком”


Если воспользоваться услугами “Модульбанка”, можно существенно сократить самостоятельные этапы. 



  • Для регистрации необходимо предоставить сканированные развороты паспорта и номер СНИЛС. Далее опытные сотрудники самостоятельно получат доступ к необходимым документам и помогут составить все заявления.

  • Для того чтобы были правильно подобраны коды ОКВЭД необходимо рассказать сотруднику о том какой род деятельности необходимо открыть.

  • А дальше налоговая в кратчайшие сроки высылает документы подтверждающие регистрацию предпринимателя.


То есть, для того чтобы открыть ИП, необходимо прийти в отделение с паспортом и его скан версией и твердым намерением стать Индивидуальным предпринимателем, а все остальное сделают менеджеры всего за одну встречу.


Особенностью такого открытия является доступная круглосуточная поддержка.





Автор статьи: Александр Матвеев




Похожие новости:
Курсы по программированию Курсы по программированию Разное Бизнес как основа иммиграции в Румынию Бизнес как основа иммиграции в Румынию Разное Как подобрать адвоката Как подобрать адвоката Разное Хакер из Калифорнии создал гаджет, способный открыть любой кодовый замок меньше чем за минуту Хакер из Калифорнии создал гаджет, способный открыть любой кодовый замок меньше чем за минуту Hi-tech
Не проходите мимо


Лента новостей
Реклама в социальных сетях. Как правильно вести Инстаграм 18:005 базовых упражнений на растяжку развиваем гибкость дома 18:00ТОП-5 миллионеров, сливших деньги 11:15Почему легальная букмекерская контора – это хорошо для игрока? 11:32Как заработать в интернете? 14:48Шкивы:виды, процесс изготовления и его преимущества 15:44Увеличьте скорость компьютера, не выходя за рамки бюджета 16:22Как ускорить ноутбук MSI с помощью SSD 20:22Пилинг тела – разновидности и особенности 16:41Как правильно и подороже продать биткоины 23:40Смартфоны Apple iPhone: дизайн и особенности 16:05Руководство по покупке ноутбуков 10:52


Новости партнеров
О сайте Контакты RSS Использование материалов FlameNews.ru

Запрещено любое копирование материалов ресурса без письменного согласия владельца www.flamenews.ru

© 2015-2019 FLAMENEWS 18+ | info@flamenews.ru