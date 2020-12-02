Бизнес как основа иммиграции в Румынию

Румыния является популярной страной Европы, поэтому можно здесь получить гражданство и открыть дополнительные перспективы для себя и своих близких. Гражданство можно получить на законных основаниях, а среди самых подходящих вариантом удается назвать начало предпринимательской деятельности. Экономика Румынии является стабильной и при этом продолжает активно развиваться, поэтому есть возможность открыть собственный бизнес. В результате интернешнл бизнес гражданство Румынии оказывается хорошей основой для последующего получения гражданства.

Особенности успешной регистрации компании в Румынии

Начинающему предпринимателю желательно ориентироваться на следующие значимые рекомендации:



Важно правильно придумать название компании. Затем его нужно запатентовать через управление торгового реестра. В обязательном порядке, как минимум, одно слово должно быть на румынском языке;



После этого нужно обязательно открыть банковский счет в Румынии. Затем нужно внести оптимальную сумму на счет в банке;



В Румынии можно зарегистрировать фирму для последующего управления торгового реестра. Процесс длится на протяжении 3 дней и обязательно оплачивается государственная пошлина в размере 150 евро;



Обязательно регистрируется компания в Румынии в налоговой администрации. Этот этап длится не больше 3-х дней и при этом является абсолютно бесплатным;



В инспекции труда Румынии можно нанять наемных работников.



Нужно понимать, что компанию в Румынии важно регистрировать правильно, причем для этого требуется 1-2 недели.

Основные формы собственности компаний

В Румынии можно регистрировать организации в следующих основных формах:



Общество с ограниченной ответственностью. Минимальный уставной капитал в размере 45 евро. Акционеры обязательны, причем их число может быть от 1 до 50. Стоимость одной акции не может быть меньше 10 лей;



Акционерное общество. Эта форма актуальна только для очень крупного бизнеса. Уставной капитал составляет 20 тысяч евро или 90 тысяч лей. Акции могут свободно обращаться на фондовом рынке, а соглашения должны приниматься акционерами.



Важно понимать, что регистрация компании, открытие бизнеса в Румынии позволяет заложить хорошую основу для последующего ведения предпринимательской деятельности и получения статуса ВНЖ, который впоследствии позволяет получить ПМЖ.





Автор статьи: Александр Матвеев