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02 дек 02:05

Бизнес как основа иммиграции в Румынию



Румыния является популярной страной Европы, поэтому можно здесь получить гражданство и открыть дополнительные перспективы для себя и своих близких. Гражданство можно получить на законных основаниях, а среди самых подходящих вариантом удается назвать начало предпринимательской деятельности. Экономика Румынии является стабильной и при этом продолжает активно развиваться, поэтому есть возможность открыть собственный бизнес. В результате интернешнл бизнес гражданство Румынии оказывается хорошей основой для последующего получения гражданства.


Особенности успешной регистрации компании в Румынии


Бизнес как основа иммиграции в Румынию

Начинающему предпринимателю желательно ориентироваться на следующие значимые рекомендации:



  • Важно правильно придумать название компании. Затем его нужно запатентовать через управление торгового реестра. В обязательном порядке, как минимум, одно слово должно быть на румынском языке;

  • После этого нужно обязательно открыть банковский счет в Румынии. Затем нужно внести оптимальную сумму на счет в банке;

  • В Румынии можно зарегистрировать фирму для последующего управления торгового реестра. Процесс длится на протяжении 3 дней и обязательно оплачивается государственная пошлина в размере 150 евро;

  • Обязательно регистрируется компания в Румынии в налоговой администрации. Этот этап длится не больше 3-х дней и при этом является абсолютно бесплатным;

  • В инспекции труда Румынии можно нанять наемных работников.


Нужно понимать, что компанию в Румынии важно регистрировать правильно, причем для этого требуется 1-2 недели.


Основные формы собственности компаний


В Румынии можно регистрировать организации в следующих основных формах:



  • Общество с ограниченной ответственностью. Минимальный уставной капитал в размере 45 евро. Акционеры обязательны, причем их число может быть от 1 до 50. Стоимость одной акции не может быть меньше 10 лей;

  • Акционерное общество. Эта форма актуальна только для очень крупного бизнеса. Уставной капитал составляет 20 тысяч евро или 90 тысяч лей. Акции могут свободно обращаться на фондовом рынке, а соглашения должны приниматься акционерами.


Важно понимать, что регистрация компании, открытие бизнеса в Румынии позволяет заложить хорошую основу для последующего ведения предпринимательской деятельности и получения статуса ВНЖ, который впоследствии позволяет получить ПМЖ.





Автор статьи: Александр Матвеев




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