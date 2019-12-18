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18 дек 03:14

Как подобрать адвоката



Как подобрать адвоката

В условиях современного правового государства часто возникают моменты, когда человеку необходимо обратиться за юридическими услугами. Это могут быть различные спорные вопросы, связанные как с личной жизнью, так и с бизнесом. В какой бы сфере не возникла проблема, необходимо искать квалифицированного юриста для ее решения. 


Направления деятельности адвокатов


В наше время существуют адвокаты, которые занимаются общей практикой, и специалисты, чья деятельность проходит в рамках одного узкого направления. Первый вариант предусматривает, что один человек работает во всех отраслях права. Во втором случае юрист всецело посвящает себя деятельности в одной правовой области. Например, если клиент оказался задействованным в уголовном процессе, то ему нужен адвокат по уголовным делам. Для защиты интересов своего бизнеса необходимо обратиться к услугам корпоративного адвоката. 


Деление адвокатов на отрасли права условно. Такая практика более свойственна зарубежным юридическим системам. В России подобное явление начало распространяться с развитием законодательства в конце 20 столетия.


Сейчас адвокаты условно делятся на специализации:



  • специалисты в уголовной сфере,

  • занимающиеся гражданскими делами,

  • те, кто оказывает помощь по арбитражным делам,

  • корпоративные юристы.


Эти области юридической деятельности могут быть поделены на еще более узкие направления, имеющие своих специалистов. К примеру, существуют адвокаты, занимающиеся исключительно налоговыми делами или вопросами наследства. Множество юристов выбирают узкую специализацию, исходя из своих интересов или запросов клиентов.


Преимущества сотрудничества с узким специалистом


Такое деление очень условно. Тем не менее, юрист, который работает исключительно с вопросами одного рода, способен более эффективно справиться с поставленной задачей, нежели специалист, занимающийся общей практикой.


В чем преимущества узко специализирующихся адвокатов?



  • Как правило, это профессионал, который ознакомлен в полной мере не только с нормативными актами в своей отрасли, но и имеет опыт в судебных и следственных делах данного направления.

  • Благодаря большому опыту деятельности в одной области, такой адвокат способен принять более эффективные, продуктивные решения во время работы.

  • Благодаря большой теоретической и практической базе, которой владеет юрист, он может решать поставленные задачи в более короткий срок.


Как видим, человек, работающий в одной правовой отрасли, способен значительно глубже и тщательнее проанализировать проблему. Такой юрист в полной мере владеет знанием законодательной базы, ее обновлений и практического применения в своей области, что дает возможность наиболее эффективно принять решение в том или ином вопросе.





Автор статьи: Александр Матвеев




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