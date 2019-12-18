Как подобрать адвоката

В условиях современного правового государства часто возникают моменты, когда человеку необходимо обратиться за юридическими услугами. Это могут быть различные спорные вопросы, связанные как с личной жизнью, так и с бизнесом. В какой бы сфере не возникла проблема, необходимо искать квалифицированного юриста для ее решения.

Направления деятельности адвокатов

В наше время существуют адвокаты, которые занимаются общей практикой, и специалисты, чья деятельность проходит в рамках одного узкого направления. Первый вариант предусматривает, что один человек работает во всех отраслях права. Во втором случае юрист всецело посвящает себя деятельности в одной правовой области. Например, если клиент оказался задействованным в уголовном процессе, то ему нужен адвокат по уголовным делам. Для защиты интересов своего бизнеса необходимо обратиться к услугам корпоративного адвоката.

Деление адвокатов на отрасли права условно. Такая практика более свойственна зарубежным юридическим системам. В России подобное явление начало распространяться с развитием законодательства в конце 20 столетия.

Сейчас адвокаты условно делятся на специализации:



специалисты в уголовной сфере,



занимающиеся гражданскими делами,



те, кто оказывает помощь по арбитражным делам,



корпоративные юристы.



Эти области юридической деятельности могут быть поделены на еще более узкие направления, имеющие своих специалистов. К примеру, существуют адвокаты, занимающиеся исключительно налоговыми делами или вопросами наследства. Множество юристов выбирают узкую специализацию, исходя из своих интересов или запросов клиентов.

Преимущества сотрудничества с узким специалистом

Такое деление очень условно. Тем не менее, юрист, который работает исключительно с вопросами одного рода, способен более эффективно справиться с поставленной задачей, нежели специалист, занимающийся общей практикой.

В чем преимущества узко специализирующихся адвокатов?



Как правило, это профессионал, который ознакомлен в полной мере не только с нормативными актами в своей отрасли, но и имеет опыт в судебных и следственных делах данного направления.



Благодаря большому опыту деятельности в одной области, такой адвокат способен принять более эффективные, продуктивные решения во время работы.



Благодаря большой теоретической и практической базе, которой владеет юрист, он может решать поставленные задачи в более короткий срок.



Как видим, человек, работающий в одной правовой отрасли, способен значительно глубже и тщательнее проанализировать проблему. Такой юрист в полной мере владеет знанием законодательной базы, ее обновлений и практического применения в своей области, что дает возможность наиболее эффективно принять решение в том или ином вопросе.





Автор статьи: Александр Матвеев