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28 дек 15:05

Необходима ли помощь психолога при неврастении?



Необходима ли помощь психолога при неврастении?

Неврастения – достаточно распространенное заболевание, связанное с нарушениями в работе нервной системы, а, точнее, с ее истощением. Неврастения – не такое уж и опасное заболевание с точки рения медицины, она, как правило, не приводит к летальному исходу (смерть возможна только в том случае, если заболевание находится в крайне тяжелой форме). Так как это заболевание нервной системы, для того, чтобы от него избавиться, необходимо обратиться к специалисту, то есть к психологу. А так ли необходима помощь врача при лечении такого заболевания? Нельзя ли самостоятельно вылечить неврастению, без обращения к врачу?


Нужна ли помощь психолога в лечении неврастении?


Неврастения – достаточно многогранное заболевание, так как она может проявляться в самых разных симптомах, а природа появления такого заболевания может быть самой непредсказуемой. Следовательно, практически никогда у человека не получается полностью самостоятельно вылечить такое заболевание, так как самостоятельно он не может разобраться во всех проблемах и тонкостях, которые могли бы провести к развитию такого заболевания.


Дело в том, что причин появления такого заболевания нервной системы достаточно много, и лечение должно быть ориентировано на причины появления заболевания, так как в противном случае, не избавившись от раздражителя, полностью излечить заболевание не будет никакой возможности. Не так много людей соглашается обратиться к психологу для лечения этой болезни, но даже те, кто все же это сделал, испытывают значительные трудности при общении. Какие?


Трудности при общении с психологом





Достаточно часто люди, которые впервые приходят на прием к такому специалисту, просто не могут полностью открыться незнакомому человеку, рассказать ему о своих проблемах и вообще, найти с ним общий язык – и это главная проблема, так как зачастую в недоговоренных словах и скрываются причины появления такого заболевания. Важно помнить о том, что все психологи– это врачи, которые никому ни при каких обстоятельствах не расскажут никаких подробностей и пациенте, если он сам того не захочет, он просто не имеет на то никаких прав. Следовательно, все, что будет сказано в кабине, останется между больным и врачом, не стоит бояться того, что информация о болезни человека будет раскрыта и распространена.





Помощь психолога при лечении неврастении просто необходима, так как в противном случае заболевание может начать прогрессировать и развиваться.





Автор статьи: Александр Матвеев




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