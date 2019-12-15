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15 дек 19:13

Зачем необходима консультация психолога



Зачем необходима консультация психолога

К сожалению, в нашей стране посещать психолога часто считается чем – то постыдным, на такого человека смотрят с интересом и немного – недоумением. Пора развеять мифы о записи к специалисту и узнать, почему записаться на прием к психологу важно, а иногда – просто необходимо. Очень важно знать, как выбрать для себя настоящего профессионала, который не просто посоветует вам хорошее седативное, но и поможет решить ваши проблемы. 


Разговор с профессионалом: почему это очень важно


 


Абсолютно у каждого человека в жизни порой возникают проблемы разного характера: болезненный развод, смерть близкого человека, увольнение. Далеко не каждому удается справиться с этой ситуацией самостоятельно. Вот в такие моменты идеально обратиться к врачу. Даже если ваша личная катастрофа не глобальна, пообщаться с тем, кто вас выслушает и направит на верный путь станет полезным. К примеру, стоит задуматься о курсе психотерапии в таких случаях:



  • вы долго находитесь в подавленном состоянии, грустите либо радуетесь без причины. Перепады настроения заставляют задуматься о необходимости пойти за профессиональным советом;

  • ежедневная рутина давит на мозг, дела откладываются на потом, а за что-то новое браться совсем не хочется. Кроме того, уже начатое практически не доводится до конца. Выходить из дома, общаться с друзьями и весело проводить время, как раньше, уже не хочется;

  • вы часто наступаете на одни и т же грабли – к примеру, вам попадаются только те мужчины, которые не ставят вас ни на грош.


Причин для обращения предостаточно. Затяжные изматывающие конфликты, сложная семейная жизнь, зависимость от разных вещей, например, алкоголя, работы или сладостей. Отвратительное самочувствие, срывы на близких, ссоры – все это повод подумать о себе. 


Мифы о психологе


 


Договориться о встрече с психологом для многих станет причиной опасений и страхов. А все почему? Потому что люди бояться осуждения или огласки тайны. Ведь причины проблем могут быть разными, даже измена мужу. Но помните, что совершать разные поступки – это нормально и все мы в первую очередь, просто люди. Поэтому поговорить всегда стоит – а вдруг станет лучше? Удивить врача уже очень и очень сложно – за время своей работы он выслушал столько историй, что удивить его однозначно очень сложно. У психотерапевта совершенно иные задачи – направить вас на путь истинный, помочь, выслушать, подсказать или натолкнуть вас на самостоятельное решение своей проблемы. 





Автор статьи: Александр Матвеев




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