Компания "Карелия" на сайте занимается производством и установкой надгробных памятников разнообразных размеров, расцветок и материалов. Мы производим памятники из самых популярных видов камня, таких как: мрамор, гранит и т. д.

Памятники "Гранит" цена на, которые также зависит от множества факторов являются основным видом производимых нами изделий. Эти надгробия зарекомендовали себя с наилучшей стороны, так как готовы выдержать любые погодные условия, что делает их более долговечными по сравнению с памятниками из других материалов. Первые признаки разрушения гранита могут появится не раньше, чем через 100 лет.

Именно поэтому купить памятник из гранита - будет лучшим решением на долгие годы.

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Ценовая политика, проводимая нашей компанией, приятно вас удивит. У нас вы имеете возможность купить памятник от 4800 рублей. Этот вариант надгробия сделан из габбродиабаза.

В стоимость модели включена полировка лицевой стороны стеллы, верхней стороны подставки, а также верхней стороны цветника. Упаковка на поддоны, а также погрузка в транспорт заказчика уже включены в стоимость! За счет заказчика мы также можем заказать автотранспорт, либо железнодорожный контейнер. Стоимость надгробия чаще всего зависит от материала из которого изготовлены памятники. Гранит цена на, который может варьироваться в зависимости от чистоты камня, а также места его добычи является самым популярным материалом для производства надгробных памятников.

Надгробные памятники стоимость которых достигает 100 и более тысяч рублей относятся к так называемым "элитным" памятникам. Такие памятники изготавливаются по индивидуальному эскизу в ограниченном количестве, либо в единичном экземпляре. Мастерская индивидуальных памятников "Карелия" разработает уникальный дизайн, который будет удовлетворять всем желаниям заказчика. Мы учтем все ваши пожелания по поводу размеров, изображений и шрифтов, вы также можете предоставить собственный дизайн макета памятника.

Изготовление гранитных памятников и надгробий - это процесс, который требует к себе особенного отношения и внимания. Многие люди думают, что более дешевое, значит менее качественное. Компания "Карелия" старается развеять этот миф. Мы не пренебрегаем более дешевыми заказами, а держим планку на достигнутом ранее уровне, потому что мы ценим своих клиентов и делаем все для того, чтобы итоговый результат не только соответствовал их ожиданиям, но и превзошел их. Мы не работаем с посредниками, а сотрудничаем с заказчиками напрямую, что позволяет значительно снизить стоимость памятников из гранита и других материалов по сравнению с конкурентами.









Надгробные памятники, стоимость которых не превышает 50000 рублей относятся к категории "Стандарт". Памятники на заказ в отличии от этих моделей выглядят более уникально, так как модели "Стандарт" производятся массово и не имеют дополнительных изысков. Основным преимуществом таких изделий, помимо более низкой цены, является то, что чаще всего памятники стандартного образца есть на складе. Вам не придется ждать выполнения заказа, для того, чтобы купить памятник из серии "Стандарт". Все, что вам необходимо сделать - просто приехать в наш офис. С эскизами стандартных памятников вы также можете ознакомится на нашем сайте.





Автор статьи: Александр Матвеев