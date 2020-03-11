Покупаем компрессорное оборудование от надежного дилера

Промышленный компрессор от группы компаний "СК" http://gk-sk.ru/kompressory/ — это поставка качественного оборудования, с оригинальными комплектующими. Компрессорные станции и установки выходят в продажу как импортного, так и отечественного производства. Склады большой площади позволяют в целости и сохранности сохранять компрессоры, а также организовывать как оптовые продажи, так и розницу.

Бытовые и профессиональные компрессоры

"СА" располагает не одной маркой оборудования. Конкурентоспособная стоимость привлекает этим клиентов и делает лидера еще популярнее.

Оборудование, вышедшее на реализационные стеллажи производятся такими мировыми грандами промышленности:



Berg,



Comprag,



Fubag,



Hitachi,



Kraftmann.



Как выбрать компрессор

Среди большого разнообразия оборудования трудно сориентироваться на определенном устройстве. Поэтому, нужно изначально определить область использования и выделить основную техническую характеристику, которая будет приниматься во внимание при покупке. Стоит знать, что цена на устройство зависит не только от рабочих характеристик, но и от того, какое дополнительное оборудование было установлено производителем. Есть многофункциональные компрессоры, которые имеют огромный набор опций, и будут уместны в промышленности, а не в быту. Для этого, надо знать, какие опции нужны именно в вашем случае и попросту постараться сэкономить на покупке оборудования. Зачем выкидывать средства на ветер, если многие параметры могут оказаться ненужными.

В первую очередь, даже для бытового использования учитываются такие технические характеристики:



максимальное количество воздуха;



количество оборотов и частота включения компрессора;



уход за оборудованием, чистка;



стабильность выработки сжатого воздуха;



уровень давления;



протяженность;



технические свойства пневматической сети;



температурный режим;



особенности использования.



Конечно, самый ключевой фактор в этом оборудовании — производительность. Ознакомьтесь с тем, какой объем воздуха производится за единицу времени при определенном давлении. Также, узнайте число резервирования мощности. Для того, чтобы компрессор не перегревался и рабочий цикл длился более получаса можно купить то устройство, которое будет иметь 50% резервирование.





Автор статьи: Александр Матвеев