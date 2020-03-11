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11 мар 14:45

Покупаем компрессорное оборудование от надежного дилера



Промышленный компрессор от группы компаний "СК" http://gk-sk.ru/kompressory/ — это поставка качественного оборудования, с оригинальными комплектующими. Компрессорные станции и установки выходят в продажу как импортного, так и отечественного производства. Склады большой площади позволяют в целости и сохранности сохранять компрессоры, а также организовывать как оптовые продажи, так и розницу. 


Бытовые и профессиональные компрессоры


"СА" располагает не одной маркой оборудования. Конкурентоспособная стоимость привлекает этим клиентов и делает лидера еще популярнее. 


Оборудование, вышедшее на реализационные стеллажи производятся такими мировыми грандами промышленности:



  • Berg,

  • Comprag,

  • Fubag,

  • Hitachi,

  • Kraftmann.


Как выбрать компрессор


Покупаем компрессорное оборудование от надежного дилера

Среди большого разнообразия оборудования трудно сориентироваться на определенном устройстве. Поэтому, нужно изначально определить область использования и выделить основную техническую характеристику, которая будет приниматься во внимание при покупке. Стоит знать, что цена на устройство зависит не только от рабочих характеристик, но и от того, какое дополнительное оборудование было установлено производителем. Есть многофункциональные компрессоры, которые имеют огромный набор опций, и будут уместны в промышленности, а не в быту. Для этого, надо знать, какие опции нужны именно в вашем случае и попросту постараться сэкономить на покупке оборудования. Зачем выкидывать средства на ветер, если многие параметры могут оказаться ненужными. 


В первую очередь, даже для бытового использования учитываются такие технические характеристики:



  • максимальное количество воздуха;

  • количество оборотов и частота включения компрессора;

  • уход за оборудованием, чистка;

  • стабильность выработки сжатого воздуха;

  • уровень давления;

  • протяженность;

  • технические свойства пневматической сети;

  • температурный режим;

  • особенности использования. 


Конечно, самый ключевой фактор в этом оборудовании — производительность. Ознакомьтесь с тем, какой объем воздуха производится за единицу времени при определенном давлении. Также, узнайте число резервирования мощности. Для того, чтобы компрессор не перегревался и рабочий цикл длился более получаса можно купить то устройство, которое будет иметь 50% резервирование.





Автор статьи: Александр Матвеев




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