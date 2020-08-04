    События
    Политика
    Происшествия
    Шоу-Биз
    Новости компаний
    Hi-tech
    Биографии
Показать меню

События


04 авг 22:30

Каким образом работает ЦОД



Дата-центр или ЦОД представляет собой отдельное сооружение для размещения серверного оборудования. В Центрах обработки данных создаются благоприятные условия не только для вычислительных машин, но и для обслуживающего персонала. Эти условия создаются благодаря использованию целого ряда инженерных систем. В ЦОДах функционируют системы электропитания, кондиционирования, безопасности, передачи данных и диспетчеризации.



цод



Электропитание


Эта система считается ключевой в работе любого дата-центра. Именно от качества и бесперебойности электроснабжения зависит стабильность функционирования серверного оборудования. Поэтому ЦОД должен быть подключен к сети по нескольким автономным «вводам». Дополнительно для обеспечения постоянного электроснабжения используются источники бесперебойного питания и дизельные электрогенераторы.



Кондиционирование


кондер


Работа серверного оборудования также может быть нарушена по причине перегрева. Данная проблема возникает в результате того, что вычислительные устройства, используемые в дата-центрах, постоянно выделяют тепло. Чтобы не допустить перегрева этого оборудования, дата-центр должен постоянно охлаждаться. Для этого и используются прецизионные кондиционеры. В современных ЦОДах для кондиционирования машинного зала также применяется технология охлаждения объектов под названием фрикулинг. Эта холодильная система предусматривает естественное охлаждение объектов. Преимуществом фрикулинга также считается возможность существенной экономии электроэнергии.



Безопасность


Не менее важной составляющей инфраструктуры любого Центра обработки данных считается система безопасности. Именно она обеспечивает защиту и конфиденциальность данных, хранимых в ЦОДах. Современные системы безопасности включают в себя:



  • систему контроля доступа;

  • противопожарную сигнализацию;

  • систему видеоконтроля;

  • систему экстренного пожаротушения и т.д.


В ЦОДах также обязательно работает физическая служба безопасности, предотвращающая возможность доступа посторонних к серверному оборудованию.



Передача данных


Для стабильной работы ЦОДа также необходимы выделенные каналы и общедоступные сети с широкой полосой пропускания. Эти инфраструктурные составляющие обеспечивают бесперебойность передачи данных с серверов.



Диспетчеризация


Система диспетчеризации обеспечивает постоянный мониторинг качества работы всех составляющих дата-центра. Своевременное обнаружение ошибок в работе ЦОДа позволяет избежать серьезных проблем и даже аварий.






Автор статьи: Александр Матвеев




Похожие новости:
Компрессорное оборудование XAS Компрессорное оборудование XAS Разное Высоковольтные испытания с помощью лабораторий: особенности Высоковольтные испытания с помощью лабораторий: особенности Разное Особенности профессиональной фотосъемк Особенности профессиональной фотосъемк Разное Электронные паспорта для автомобилей: подробности смены ПТС Электронные паспорта для автомобилей: подробности смены ПТС События
Не проходите мимо


Лента новостей
Каким образом работает ЦОД 22:30Как использовать социальные медиа для увеличения партнерских продаж 10:1910 главных тенденций предстоящего сезона осень-зима 2020/2021! 18:29Запчасти для любых моделей ноутбуков 10:33Понятия про БДСМ 20:33Как кофе попал в Европу? 15:44Пивное казино 17:20Покупка смартфона: основные нюансы 03:37Что такое биткоин и сатоши: как обменять BTC на Приват 24 UAH 01:28Искусственное мясо: миф или реальность? 11:12Уникальному сотрудничеству быть: бренд GAP и рэп-исполнитель Канье Уэст подписали контракт на 10 лет 11:40Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала подарила мужу второго сына 11:39


Новости партнеров
О сайте Контакты RSS Использование материалов FlameNews.ru

Запрещено любое копирование материалов ресурса без письменного согласия владельца www.flamenews.ru

© 2015-2019 FLAMENEWS 18+ | info@flamenews.ru