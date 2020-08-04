Каким образом работает ЦОД

Дата-центр или ЦОД представляет собой отдельное сооружение для размещения серверного оборудования. В Центрах обработки данных создаются благоприятные условия не только для вычислительных машин, но и для обслуживающего персонала. Эти условия создаются благодаря использованию целого ряда инженерных систем. В ЦОДах функционируют системы электропитания, кондиционирования, безопасности, передачи данных и диспетчеризации.

Электропитание

Эта система считается ключевой в работе любого дата-центра. Именно от качества и бесперебойности электроснабжения зависит стабильность функционирования серверного оборудования. Поэтому ЦОД должен быть подключен к сети по нескольким автономным «вводам». Дополнительно для обеспечения постоянного электроснабжения используются источники бесперебойного питания и дизельные электрогенераторы.

Кондиционирование

Работа серверного оборудования также может быть нарушена по причине перегрева. Данная проблема возникает в результате того, что вычислительные устройства, используемые в дата-центрах, постоянно выделяют тепло. Чтобы не допустить перегрева этого оборудования, дата-центр должен постоянно охлаждаться. Для этого и используются прецизионные кондиционеры. В современных ЦОДах для кондиционирования машинного зала также применяется технология охлаждения объектов под названием фрикулинг. Эта холодильная система предусматривает естественное охлаждение объектов. Преимуществом фрикулинга также считается возможность существенной экономии электроэнергии.

Безопасность

Не менее важной составляющей инфраструктуры любого Центра обработки данных считается система безопасности. Именно она обеспечивает защиту и конфиденциальность данных, хранимых в ЦОДах. Современные системы безопасности включают в себя:



систему контроля доступа;



противопожарную сигнализацию;



систему видеоконтроля;



систему экстренного пожаротушения и т.д.



В ЦОДах также обязательно работает физическая служба безопасности, предотвращающая возможность доступа посторонних к серверному оборудованию.

Передача данных

Для стабильной работы ЦОДа также необходимы выделенные каналы и общедоступные сети с широкой полосой пропускания. Эти инфраструктурные составляющие обеспечивают бесперебойность передачи данных с серверов.

Диспетчеризация

Система диспетчеризации обеспечивает постоянный мониторинг качества работы всех составляющих дата-центра. Своевременное обнаружение ошибок в работе ЦОДа позволяет избежать серьезных проблем и даже аварий.





Автор статьи: Александр Матвеев