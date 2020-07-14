Компрессорное оборудование XAS

Современный рынок компрессорного оборудования каждый раз предлагает более усовершенствованные модели техники, способные удовлетворить все потребности потребителя. Ярким тому примером может послужить компрессор XAS http://gk-sk.ru/kompressory/katalog/Atlas_Copco-model-XAS_88_Kd_sh/ — наиболее экономичная модель оборудования среди существующих аналогов. Даже несмотря на свою более высокую первоначальную цену, его суммарная стоимость, с учетом необходимого обслуживания, будет значительно меньше. При этом удастся сэкономить еще больше, ввиду отсутствия дорогостоящих простоев в случае поломок, которые часто сопровождают эксплуатацию более дешевого по цене оборудования.

Ключевые преимущества оборудования модели XAS

Дизельный компрессор данной марки — универсальная модель, служащая источником сжатого воздуха, и которая отлично подойдет для питания различного пневматического инструмента. Многие пользователи успели оценить все преимущества данного оборудования, которые заключаются в следующих моментах:



Высокая надежность, обуславливаемая за счет без муфтового и без ременного соединения двигателя и винтового элемента.



Минимальный расход топлива, достигаемый новой винтовой парой.



Удобство обслуживания, достигаемое за счет удобному сливу масел, благодаря чему весь процесс сервисного осмотра проходит в течении одного часа.



Снижение эксплуатационных затрат, ввиду того, что данное оборудование требует своего обслуживания один раз в два года.



Антикоррозийная защита, обеспечиваемая ударопрочным полиэтиленовым корпусом и тройным специальным покрытием, защищающем оборудование от воздействия влаги.



Все данные характеристики делают данный тип компрессора лидером продаж среди существующих аналогов.

Варианты исполнения и опции компрессоров XAS

На сегодняшний день производители компрессоров XAS предлагают данный тип оборудования в следующих исполнениях:



на шасси;



на салазках или опорах;



с системой «зимний пакет»;



с охладителем-влагоотделителем;



со встроенным электрогенератором.



Практически все дизельные компрессоры XAS обладают компактной конструкцией, которая позволяет встраивать при необходимости дополнительное оборудование. Таким образом можно достичь изготовления любой комплектации устройства, специально разработанной исходя из потребностей конкретного заказчика.





Автор статьи: Александр Матвеев