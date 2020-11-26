Вакуумное оборудование: воздуходувки МТ

Сегодня мало кого удивишь наличием на производстве вакуумного оборудования. В условиях современных реалий — это вполне нормальное явление. Современные технологии сделали огромный скачок вперед, и сегодня вакуумное оборудование, в отличие от механических аналогов, не только считается, но и является самым надежным, стабильным и производительным одновременно. При этом найти применение такого типа установкам, гораздо проще, ведь задействовать их можно практически в каждой отрасли. Все что для этого нужно, так это подобрать подходящую вариацию оборудования, которая совместима с конкретной сферой использования.

Воздуходувки МТ: сфера применения

Вихревые установки без масляного типа, используемые в технологических процессах, требующих подачи большого количества воздуха или создания вакуума — воздуходувки MT. Современные промышленные предприятия сегодня редко обходятся без использования подобного оборудования. С его помощью обеспечивается создание вакуума, который так необходим во многих технологических процессах.

Агрегаты серии МТ — это качественное оборудование, которое производится на высокотехнологичных станках. При производстве устройства проходят обязательный контроль на соответствие действующим стандартам, что обеспечивает им конкурентоспособность. Подобные установки находят свое широкое применение:



на станциях биологической очистки сточных вод;



в системах аэрации и вентиляции;



в печатной промышленности;



на молокозаводах в ледогенераторах;



в фармацевтике и медицине;



при производстве пластика;



в вакуумных подъемных устройствах и т.д.



Воздуходувки серии МТ имеют широкий диапазон промышленного применения. За счет своих конструктивных особенностей, устройство обеспечивает чистый выхлоп воздуха на выходе, без примесей масла. Линейка агрегатов серии МТ состоит из множества моделей, каждая из которых имеет свои отличительные технические характеристики, обуславливающие их сферу применения.

В чем преимущества вихревых установок серии МТ

На сегодняшний день вакуумное оборудование compressortop.ru серии МТ является одним из самых доступных в ценовом диапазоне устройств для различных условий использования. Помимо финансового аспекта, у подобных установок есть еще целый ряд особенностей, указывающих на целесообразность их приобретения. К ним относятся такие характеристики оборудования, как:



стабильность подачи потока воздуха;



минимальная степень шумового эффекта;



редкое техническое обслуживание;



отсутствие изнашивающихся элементов.



Кроме того, воздуходувки МТ имеют компактные габариты и небольшой вес, что обеспечивает оборудованию простоту подключения и монтажа.





Автор статьи: Александр Матвеев