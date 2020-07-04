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04 июл 21:42

Особенности применения вакуумной техники



Вакуумная установка востребована во многих сферах промышленности. Оборудование состоит из нескольких рабочих компонентов, что позволяет выполнять разносторонние задачи. Возможны самые разные модификации и решения, поэтому при выборе подходящей техники следует учитывать множество нюансов. 


Такие устройства считаются эффективными и высокопроизводительными, за что пользуются популярностью в разных областях деятельности. По сравнению с обычными промышленными установками вакуумное оборудование и техника характеризуется рядом преимуществ. 


Виды вакуумного оборудования


Сейчас вакуумные установки пользуются широким спросом на различных предприятиях. Существует несколько разных видов конструкции, которые получили широкое распространение:



  • Вакуумные насосы. Позволяют создавать пространство без воздуха, выкачивая его из определенной емкости. Есть несколько разных типов моделей, которые отличаются по устройству и принципу работы. Выделяют поршневые, ротационные, золотниковые насосы. Они разрежают воздух в камере, создавая условия вакуума. Чтобы получить высокий вакуум, требуется более сложное и производительное оборудование. 

  • Вакуумные печи. В таких печах не окисляются металлы, что позволяет обрабатывать их при высоких температурах. Такая технология широко используется в металлургии. 


Вакуум также активно используется в пищевой промышленности. С помощью специального оборудования создается вакуумная упаковка, которая позволяет продлить срок службы хранимой продукции за счет отсутствия благоприятной среды для развития бактерий. 


Применение


Особенности применения вакуумной техники

Вакуумное оборудование востребовано в различных областях современной промышленности:



  • Химическая. Вакуумные фильтры необходимы для производства масел, бумаги и прочих технических жидкостей. Разные виды аппаратов также используются для создания красящих веществ, растворителей, органических удобрений. 

  • Пищевая. Чтобы сохранить питательные качества продукции, создают вакуумную упаковку. Это позволяет создать безвоздушное пространство, где не смогут развиваться бактерии.

  • Электротехническая. Применяется для создания деталей при выращивании кристаллов, проектировании космического оборудования.

  • Нефтегазовая. Вакуумное оборудование позволяет сохранить качества нефти и топлива.


Вакуумное оборудование является незаменимым во многих сферах деятельности. Рекомендуется выбирать продукцию проверенных производителей.





Автор статьи: Александр Матвеев




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