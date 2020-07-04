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Особенности применения вакуумной техники
Вакуумная установка востребована во многих сферах промышленности. Оборудование состоит из нескольких рабочих компонентов, что позволяет выполнять разносторонние задачи. Возможны самые разные модификации и решения, поэтому при выборе подходящей техники следует учитывать множество нюансов.
Такие устройства считаются эффективными и высокопроизводительными, за что пользуются популярностью в разных областях деятельности. По сравнению с обычными промышленными установками вакуумное оборудование и техника характеризуется рядом преимуществ.
Виды вакуумного оборудования
Сейчас вакуумные установки пользуются широким спросом на различных предприятиях. Существует несколько разных видов конструкции, которые получили широкое распространение:
- Вакуумные насосы. Позволяют создавать пространство без воздуха, выкачивая его из определенной емкости. Есть несколько разных типов моделей, которые отличаются по устройству и принципу работы. Выделяют поршневые, ротационные, золотниковые насосы. Они разрежают воздух в камере, создавая условия вакуума. Чтобы получить высокий вакуум, требуется более сложное и производительное оборудование.
- Вакуумные печи. В таких печах не окисляются металлы, что позволяет обрабатывать их при высоких температурах. Такая технология широко используется в металлургии.
Вакуум также активно используется в пищевой промышленности. С помощью специального оборудования создается вакуумная упаковка, которая позволяет продлить срок службы хранимой продукции за счет отсутствия благоприятной среды для развития бактерий.
Применение
Вакуумное оборудование востребовано в различных областях современной промышленности:
- Химическая. Вакуумные фильтры необходимы для производства масел, бумаги и прочих технических жидкостей. Разные виды аппаратов также используются для создания красящих веществ, растворителей, органических удобрений.
- Пищевая. Чтобы сохранить питательные качества продукции, создают вакуумную упаковку. Это позволяет создать безвоздушное пространство, где не смогут развиваться бактерии.
- Электротехническая. Применяется для создания деталей при выращивании кристаллов, проектировании космического оборудования.
- Нефтегазовая. Вакуумное оборудование позволяет сохранить качества нефти и топлива.
Вакуумное оборудование является незаменимым во многих сферах деятельности. Рекомендуется выбирать продукцию проверенных производителей.
Автор статьи: Александр Матвеев