Американские грузовики

Вспоминая знаменитую новогоднюю рекламу «Coca-Cola», где Дед Мороз едет в кабине огромного американского красавца, начинаешь понимать ценителей этой техники, ‒ сияние под гирляндами лампочек множества хромированных деталей сведет с ума кого угодно. Такой исполин способен взбудоражить воображение многих своей агрессивностью и мощью. Эти автомобили изначально превосходят своих европейских аналогов во многих компонентах, и в частности, в двигателях. Эти сильные машины способны перевозить очень тяжелые грузы, что в принципе и выделяет их среди своих собратьев.

Особенности техники

Американская грузовая техника многих привлекает своей неприхотливостью и стойкостью. Они отлично справляются с «трудными» дорогами, а капотная схема позволяет водителю чувствовать себя в комфорте и безопасности.

Одной из особенностей этой техники является двигатель от знаменитой американской компании Caterpillar. Такие агрегаты специально создавались для бесперебойной и длительной работы в любых климатических условиях. Специально для любителей такой неординарной техники был создан очень неплохой ресурс, на форуме которого происходит обсуждение обслуживания мотора caterpillar и не только. Здесь можно найти массу полезной информации, касающейся американских тягачей:



коды ошибок;



характеристики;



мануалы;



разные схемы;



вопросы, касающиеся эксплуатации;



как отремонтировать и многое другое.



Динамические характеристики этого транспорта не имеют конкурентов. Вот почему грузовики американских производителей пользуется такой популярностью. Многие владельцы грузовой техники стали счастливыми обладателями тягачей, таких как Freightliner, International, Volvo (USA), Kenworth, Peterbilt, Mack. Имея одного из таких мощных исполинов в своем распоряжении, можно по достоинству оценить всю силу комфорт этого транспорта.

Преимущества тягачей

Что и говорить ‒ американцы постарались. Мощность, которую дает двигатель, позволяет работать с тяжелогрузными прицепами. Сам мотор неприхотлив к топливу ‒ это еще один плюс в пользу американских грузовиков. А в соотношении пробег/часы им вообще нет равных себе. Достигается это за счет лучшей тяги. Но это еще не все. Из преимуществ данного вида транспорта следует отметить еще несколько моментов:



способны перевозить грузы любой максимально разрешенной массы;



большой объем дизеля;



два ведущих моста;



более крепкая рама;



топливные баки большого объема;



сборная кабина;



лучшая ремонтопригодность.



Все эти характеристики указывают на явные преимущества этой техники, по сравнению с европейскими аналогами. Что, в принципе, и делает их лидерами продаж.





Автор статьи: Александр Матвеев