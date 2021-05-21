Видеорегистратор ProCam ZX3 — лучшее из доступного

Автовладельцам, находящимся в поиске видеорегистратора, который совместил современные возможности и доступную стоимость, предлагаем ознакомиться с компактным и надежным ProCam ZX3 https://www.isa-access.ru/catalog/avto_aksessuary/. Этот электронный видео запоминающий прибор удовлетворит самых требовательных любителей продвинутой электроники внешнего использования, список функций и преимуществ которой мало кого оставит равнодушным.

Потребители микроэлектроники уже привыкли к очень быстрому развитию технологий, когда, не успев разобраться во всех возможностях недавнего лидера рынка, узнаешь о новом поколении устройств, принципиально превосходящих все, что было использовано как непревзойденное и лучшее.

ProCam ZX3 – все под контролем

Яркий тому пример — видеорегистратор ProCam ZX3, который при невысокой цене совместил в себе функции камеры, миникомпьютера и надежного хранилища информации, Сдвинув с лидерских позиций тогдашние модели. Это в прямом смысле умный прибор, который с поразительной скоростью и невероятной точностью принимает решения в экстремальных ситуациях.

Ничуть не хуже ZX3 ведет себя, когда просто достаточно быть начеку. Датчик движения включает камеру по мере приближения потенциального автоугонщика или просто вора, а система ночной съемки не оставляет шансов никаким злодеям, понадеявшись на темноту.

Что касается технических средств, то они, как всегда, на высоте:



2.7-дюймовый TFT-экран для оперативного просмотра отснятого материала;



Объектив с 120 углом обзора, который захватывает обе полосы движения и дорожные знаки;



Беспрерывная циклическая запись, исключающая пропуски в снятом материале, которые бывают важнее монотонного видео;



Датчик удара G-Sensor, который сохраняет от повреждения файл, отснятый в момент аварии или резкого маневра;



Формат записи FullHD 1920х1080, который дает возможность увидеть на картинке высокого качества самые мелкие детали, которые могут сыграть решающую роль в судебном или следственном разбирательстве.



Также следует упомянуть про поворотный кронштейн, который в комплексе с 120 объективом дает круговой обзор, что также важно для регистратора. Современная высококачественная обработка видео MJPEG позволяет добиваться высоких показателей сжатия и детализации картинки. При этом микропроцессорная часть работает на чипсете NTK96220, который отлично сочетается с матрицей OV9712.

Автомобильный регистратор ProCam ZX3 имеет встроенный аккумулятор емкостью 240mAh. Функция наложения позволяет прописать дату и время события, что часто является уликой в судебном разбирательстве. В данной модели реализована возможность отключения микрофона, а запись начинается с момента включения питания устройства.

Видеорегистратор ProCam ZX3 - адвокат и сторож в одном лице

Подводя итог, можно сказать, что за весьма демократичную стоимость можно приобрести прибор, который не только позволяет снимать происходящее на дороге, фиксировать детали возможного ДТП, но и записывать время события с наложением на видео. Кроме того, ProCam ZX3 благодаря современной матрице и процессорному ресурсу способен производить ночную съемку, работать в режиме ожидания и включать камеру посредством датчика движения.





Автор статьи: Александр Матвеев