Принцип работы промышленных дозирующих устройств
Промышленный дозатор — агрегат, автоматически отмеряющий твердые, жидкие и пастообразные материалы. Его задача — выдача установленной оператором дозы одного или нескольких продуктов. Некоторые дозирующие устройства умеют менять соотношения компонентов при подаче. О том, как работает такое оборудование — в нашей статье.
Виды промышленных дозаторов
Агрегаты такого типа делятся на 2 класса:
- Дозаторы соотношения. Имеют несколько каналов, по которым выдают нужное количество разных продуктов в одну емкость или упаковку.
- Программные дозаторы. Отмеряют вещества в определенной последовательности — по времени или в соответствии с рецептом.
Дозаторы оборудованы блоками управления, которые позволяют компенсировать внешние воздействия, появляющиеся во время технологического процесса, выдавать оператору информацию в простом виде, контролировать дозирование в соответствии с программой и записывать операции на внешнюю память.
Особенности весовых дозаторов
Весовые дозаторы предназначены для отмеривания сыпучих смесей или кусковых материалов. Размер дозы различается от 2-3 граммов до 700-800 кг. Средняя погрешность оборудования — 1%, производительность варьируется от 300 кг/ч до 900 т/ч.
Весовые дозаторы умеют регулировать скорость потока материала.
Продукт попадает на конвейерную ленту, привод транспортера перемещает его в емкость дозатора. Если выполняется дозировка жидкости, вес вычисляют по высоте жидкости. Если расфасовываются твердые материалы, их взвешивают на платформенных весах. Заказать мультивесовое дозирующее устройство можно тут.
Весовые дозаторы бывают:
- лотковыми;
- ленточными;
- мультиголовочными.
Лотковые агрегаты подают сыпучий продукт из питателя на стационарный лоток, прикрепленный к платформенным весам. В отличие от ленточных они работают непрерывно.
Мультиголовочные дозаторы подбирают продукты из нескольких бункеров так, чтобы набрать необходимый вес.
Особенности массовых дозаторов
Массовые дозаторы отмеряют пасты, жидкие и сыпучие продукты. Их преимущества — точность дозирования, независимость размеров дозы от внешних параметров, малая погрешность при работе с пенящимися продуктами.
Массовый дозатор собран из расходомера, входного и выходного клапана и контроллера. Расходомер подает контроллеру сигнал о продукт. Блок управления сравнивает фактические параметры с заданными и отключает подачу материала, когда они сравняются.
Массовые дозаторы стоят дорого, но вложения окупаются за счет точности отмеривания продукта. Эти агрегаты — проектно-компонуемые, поэтому сочетаются с другим технологическим оборудованием и используются в разных промышленных сферах.
Особенности объемных дозаторов
Объемные дозаторы собраны из калиброванного резервуара, в котором стоит датчик уровня продукта, входного и выходного клапанов и контроллера. Это оборудование нельзя назвать точным: погрешность отмеривания в некоторых агрегатах может достигать 20%. Для повышения точности его комплектуют несколькими резервуарами разного объема.
Объемные дозаторы компактны и дешевы. Их рабочий орган - ротор с лопастями или винтовой ротор в зависимости от модели. Угол поворота ротора меняется в соответствии с объемом пропущенного материала и преобразуется в электрический сигнал. Контроллер высчитывает объем прошедшего продукта, сравнивает с выставленным, и отключает устройство, когда параметры совпадут.
Автор статьи: Александр Матвеев