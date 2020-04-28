Принцип работы промышленных дозирующих устройств

Промышленный дозатор — агрегат, автоматически отмеряющий твердые, жидкие и пастообразные материалы. Его задача — выдача установленной оператором дозы одного или нескольких продуктов. Некоторые дозирующие устройства умеют менять соотношения компонентов при подаче. О том, как работает такое оборудование — в нашей статье.

Виды промышленных дозаторов

Агрегаты такого типа делятся на 2 класса:



Дозаторы соотношения. Имеют несколько каналов, по которым выдают нужное количество разных продуктов в одну емкость или упаковку.



Программные дозаторы. Отмеряют вещества в определенной последовательности — по времени или в соответствии с рецептом.



Дозаторы оборудованы блоками управления, которые позволяют компенсировать внешние воздействия, появляющиеся во время технологического процесса, выдавать оператору информацию в простом виде, контролировать дозирование в соответствии с программой и записывать операции на внешнюю память.

Особенности весовых дозаторов

Весовые дозаторы предназначены для отмеривания сыпучих смесей или кусковых материалов. Размер дозы различается от 2-3 граммов до 700-800 кг. Средняя погрешность оборудования — 1%, производительность варьируется от 300 кг/ч до 900 т/ч.

Весовые дозаторы умеют регулировать скорость потока материала.

Продукт попадает на конвейерную ленту, привод транспортера перемещает его в емкость дозатора. Если выполняется дозировка жидкости, вес вычисляют по высоте жидкости. Если расфасовываются твердые материалы, их взвешивают на платформенных весах. Заказать мультивесовое дозирующее устройство можно тут.

Весовые дозаторы бывают:



лотковыми;



ленточными;



мультиголовочными.



Лотковые агрегаты подают сыпучий продукт из питателя на стационарный лоток, прикрепленный к платформенным весам. В отличие от ленточных они работают непрерывно.

Мультиголовочные дозаторы подбирают продукты из нескольких бункеров так, чтобы набрать необходимый вес.

Особенности массовых дозаторов

Массовые дозаторы отмеряют пасты, жидкие и сыпучие продукты. Их преимущества — точность дозирования, независимость размеров дозы от внешних параметров, малая погрешность при работе с пенящимися продуктами.

Массовый дозатор собран из расходомера, входного и выходного клапана и контроллера. Расходомер подает контроллеру сигнал о продукт. Блок управления сравнивает фактические параметры с заданными и отключает подачу материала, когда они сравняются.

Массовые дозаторы стоят дорого, но вложения окупаются за счет точности отмеривания продукта. Эти агрегаты — проектно-компонуемые, поэтому сочетаются с другим технологическим оборудованием и используются в разных промышленных сферах.

Особенности объемных дозаторов

Объемные дозаторы собраны из калиброванного резервуара, в котором стоит датчик уровня продукта, входного и выходного клапанов и контроллера. Это оборудование нельзя назвать точным: погрешность отмеривания в некоторых агрегатах может достигать 20%. Для повышения точности его комплектуют несколькими резервуарами разного объема.

Объемные дозаторы компактны и дешевы. Их рабочий орган - ротор с лопастями или винтовой ротор в зависимости от модели. Угол поворота ротора меняется в соответствии с объемом пропущенного материала и преобразуется в электрический сигнал. Контроллер высчитывает объем прошедшего продукта, сравнивает с выставленным, и отключает устройство, когда параметры совпадут.





Автор статьи: Александр Матвеев