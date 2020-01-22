Промышленный альпинизм. Высотные работы

Что собой представляет так называемый промышленный альпинизм? В каких именно случаях нанимают строителей для выполнения таких работ? Какими являются особенности и преимущества высотных работ? Ответы на данные вопросы можно отыскать в данной статье.

Высотные работы достаточно часто называются просто - промышленный альпинизм. Данные работы под собой подразумевают спуск или подъем рабочего при помощи веревок и с применением техники альпинизма и специальной страховки. Это позволяет достигать разнообразные труднодоступные элементы построек и не применять при этом строительные леса или иные подъемные вышки.

Область использования промышленного альпинизма

В особенностях климата нашей страны, если говорить о клининге как области использования промышленного альпинизма, работы на больших высотах в крупных и средних городах позволяют сохранить привлекательность строений. При всем этом время, которое затрачивается на проведение работ, в значительной степени сокращается, а риск навредить строению, наоборот, снижается.

Промышленный альпинизм является просто незаменимым при проведении:



строительных и ремонтных работ на значительной высоте или над водой, где применение иных вариантов работы не представляется возможным;



может использоваться в самых разнообразных условиях, его основной сферой являются клининговые и строительно-монтажные работы.



В зимнее время, к примеру, становится достаточно актуальной очистка кровель строений от снега, сосулек и наледи. Кроме всего прочего, промышленные альпинисты могут выполнить систему вентиляции, которая так требуется на металлургических заводах.

Услуги монтажа

Промышленный альпинизм также используется для проведения таких фасадных работ, как оштукатуривание, облицовка, восстановление фасадов, устройство кровли, герметизация панельных швов, ремонт крыши и так далее. В больших городах промышленный альпинизм пользуется большой популярностью, и область его использования с каждым новым годом только увеличивается.

К примеру, рабочие производят монтаж наружной рекламы, осуществляют монтаж систем кондиционирования, проводят окрашивания высотных сооружений, проводят установку освещения строений. Одним словом, спектр проводимых работ при помощи промышленными альпинистов неуклонно увеличивается.





Автор статьи: Александр Матвеев