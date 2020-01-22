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22 янв 19:30

Сэндвич-панели: что это, их практические и эстетические свойства



Применение сэндвич-панелей angar272.kz – это один из характерных признаков современного строительства. С помощью такого материала удается возводить объекты гораздо быстрее, с меньшими усилиями и трудовыми затратами. Но что собой представляет само изделие? И какими конкретными характеристиками оно наделено? Стоит разобраться в особенностях данного материала, чтобы точно знать, как конкретно применять его.


Что такое сэндвич-панели



Существует несколько основных разновидностей сэндвич-панелей. В первую очередь их разделяют на стеновые и кровельные. Преимущественно применяют именно первые. Они представляют собой конструкции, состоящие из трех основных слоев. Крайние слои изготовлены из металлических листов, дополнительно обработанных полимерным составом. Между ними присутствует изоляционная прослойка, обеспечивающая утепление и шумопоглощение. Также сэндвич-панели оснащены элементами крепления, позволяющими заметно упростить и ускорить процедуру возведения постройки.



В роли изоляционного материала чаще всего выступает экструдированный пенополистирол. Это изолятор, наделенный не только отличными тепло- и звукоизоляционными показателями, но и высокой влагостойкостью, выраженной жесткостью, экологической безопасностью.



Практические преимущества сэндвич-панелей



С практической точки зрения сэндвич-панели ничуть не хуже, чем древесина, кирпич или строительные блоки. Они наделены большой прочностью, ветровой стойкостью, относительно незначительным весом. Из сэндвич-панелей удается быстро возводить стены постройки, используя наиболее простые инструменты и технику.



Помимо большой скорости строительства есть и прочие плюсы: объекты из сэндвич-панелей также обладают удивительной функциональностью, поскольку совмещают в себе надежность и потрясающие изоляционные параметры. Причем добиться такого эффекта удается, используя всего один материал. В других же ситуациях владельцу приходится отдельно возводить стены и проводить их утепление, из-за чего увеличиваются общие затраты и повышается сложность работ.



Эстетические возможности сэндвич-панелей


Сэндвич-панели: что это, их практические и эстетические свойства

Материал может выглядеть совершенно по-разному. Его эстетические возможности определяются вариантом финишной отделки наружных слоев. За счет полимерной обработки сэндвич-панели приобретают вид кирпичной кладки или деревянного сруба. Поэтому со стороны может показаться, что здание возведено именно из кирпича, бруса или бревна.



Но возможны и другие варианты: сэндвич-панели имитируют керамогранит, натуральный камень и так далее. Поэтому все зависит лишь от того, какой объект хотел бы видеть сам застройщик. Также используют сэндвич-панели без какого-либо дополнительного оформления. В основном эти образцы применяют при строительстве ангаров, складов и других хозяйственных построек.



В целом, сэндвич-панели являются очень практичным материалом для строительства различных объектов недвижимости, поэтому они и остаются популярными не первое десятилетие.





Автор статьи: Александр Матвеев




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