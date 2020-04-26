Создание комфортного интерьера офиса в бизнес-центре класса А

Опыт успешных международных компаний показывает, что интерьер офиса бизнес-центра класса А играет не менее важную роль в формировании имиджа и успешности фирмы, чем расположение объекта, архитектурные решения инжиниринговое оснащение и другие ключевые показатели. Чтобы время, проведенное на работе, принесло бизнесу максимальную пользу, в помещениях необходимо создать располагающую обстановку. Даже если отрасль, в которой работает предприятие, не предполагает значительного потока посетителей, интерьер должен вызывать у сотрудников ощущение комфорта.

На что стоит обратить внимание при благоустройстве офиса

Руководствуясь отраслевой направленностью компании, определите тип офисного пространства: традиционная закрытая планировка или более современный формат open-space. Нет строгой необходимости придерживаться одного вида планировки, многие офисы сочетают в себе два подхода к обустройству помещения, которое может быть разделено на рабочие места, переговорные комнаты, зоны отдыха и приема пищи, кабинет руководителя, гардеробную и другие участки.

О чем нельзя забывать при организации офисного пространства в бизнес-центре:





цветовые решения следует принимать, предварительно изучив влияние, которое оказывают те или иные оттенки на настроение, работоспособность и самочувствие людей, находящихся в помещении. Как правило, наиболее универсальными и предпочтительными являются светлые тона;







современный офис взятый, в аренду в бизнес-центре, должен быть интеллектуальным. Это означает, что техническая оснащенность включает в себя компактное размещение проводов в кабель-каналах, возможность регулировки столов по высоте, эффективное использование пространства с помощью различных модулей, настройку положения мониторов, достаточное количество удобных систем хранения документов;







особое внимание уделяется регистрационной стойке ресепшен, которая находится на входе и является визитной карточкой фирмы. Мебель на ресепшене должна быть современной, удобной, функциональной и компактной;







при обустройстве переговорной комнаты в офисе БЦ класса А следует помнить, что в этом помещении деловые партнеры находятся продолжительное время и обязательно обратят внимание на достоинства и недостатки интерьера. Интерьер помещения для встреч должен быть стильным, элегантным, комфортным и располагающим к продуктивному взаимодействию;







забота о психологическом состоянии сотрудников предполагает создание зоны отдыха, в которой уместными будут растения, аквариумы, мягкие кресла, мини-библиотека;







не менее важным, чем настроение, является физическое самочувствие членов коллектива. Чтобы сотрудники были здоровы, в новом офисе класса А следует обустроить кухню и спортивный уголок.





Невозможно перечислить все факторы, способствующие формированию комфортного климата в арендованном в бизнес-центре класса А офисе: в такой задаче, как создание интерьера, мелочей не существует. Руководитель, который заботится не только о прибыли, но и о коллективе, обязательно окружит офисных сотрудников заботой и вниманием, создаст комфортную психологическую обстановку. Инвестиции в интерьер офиса бизнес-центра являются оправданными, а затраты на благоустройство помещения, как правило, окупаются в течение нескольких месяцев за счет повышения работоспособности и налаживания деловых связей с партнерами.





Автор статьи: Александр Матвеев