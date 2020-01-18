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18 янв 01:51

Что такое crm в торговле?



Бизнесмены, которые специализируются на оптовых поставках товаров, рано или поздно приходят к выводу, что нужно менять подход к управлению и контролю деятельности компании, иначе добиться роста бизнеса будет невозможно. В настоящее время большинство компаний уже в начале своей деятельности подумывают об автоматизации бизнес процессов, а также уменьшении воздействия человеческого фактора на работу компании.



Срм для оптовой продажи представляет собой программную разработку, которая сможет наладить работу всех отделов компании и взять под контроль всю деятельность организации. Более простым языком, срм оптовая продажа не только автоматизирует управление, но и наладит работу склада с другими службами компании, которые непосредственно руководят приемкой и отгрузкой товаров.



С помощью срм Вы сможете получать следующие данные:



- контрагенты и сотрудники компании;



- техническое оснащение;



- товарно-материальные запасы;



- закуп;



- сбыт.



Crm для торговой компании и ее возможности



Как правило, результат работы торговой компании во многом зависит от информированности сотрудников о покупателях, действующих договорах, состоянии задолженности и т.д. Данный фактор важен не только для оптовиков, но и тех, кто занимается розничными продажами.



Если Вы намерены работать и дальше без срм, то в будущем, ведение учета для Вас будет представлять трудоемкий и проблематичный процесс. Чтобы избежать подобной ситуации, необходимо использовать в работе срм, которая упростит обработку потоков информации и улучшит взаимодействие с клиентами.



Какую выбрать crm оптовой торговли?



Программный комплекс Perfectum поможет быстро внести информацию о реальных и потенциальных клиентах в общую базу. Кроме того, он будет хранить историю взаимодействия персонала с каждым клиентом, начиная первым звонком и заканчивая покупкой. Используя эту информацию, Вы сможете подобрать к каждому клиенту индивидуальный подход. Срм от Perfectum дает компаниям новые возможности для развития, а владение информацией позволяет им не упустить клиента к конкурентам и выжить в этих непростых рыночных условиях.



Разработчики компании имеют большой опыт работы и профессиональные навыки в создании бизнес решений для всех сфер человеческой деятельности. Увидеть программу в действии, в частности «пощупать ее глазами» Вы можете на официальном сайте компании.





Автор статьи: Александр Матвеев




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