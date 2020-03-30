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30 мар 18:07

Дженнифер Энистон и Брэд Питт готовятся к тайной свадьбе?



Дженнифер Энистон и Брэд Питт готовятся к тайной свадьбе?

Зарубежный журнал «Life&Style» сообщил, что американские актеры Брэд Питт и Дженнифер Энистон готовятся к тайной церемонии бракосочетания на мексиканском пляже. Издание следит за развитием отношений звезд с того момента, как появились первые слухи о возобновлении их романа. Несмотря на отсутствие официальных комментариев со стороны Питта и Энистон, журналисты заявляют про наличие веских оснований полагать, что в ближайшее время парочка отправится под венец.

Источник журнала «Life&Style» сообщает, что влюбленные находясь в Лос-Анджелесе, планируют церемонию бракосочетания в Кабо (Мексика). По инсайдерской информации, Брэд и Дженнифер стараются избежать большой шумихи, и даже планируют в будущем удочерить девочку. Нам остается лишь следить за парой и надеяться, что в ближайшее время они раскроют миру свои отношения.




Автор статьи: Александр Матвеев




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