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04 янв 14:18

Анджелина Джоли в прошлом: Энистон и Питт снова вместе?



Известных актеров и бывших возлюбленных Дженнифер Энистон и Брэд Питт все чаще можно увидеть в общей компании. По инсайдерской информации экс-супруги прикладывают много усилий, чтобы наладить отношения, забыть прошлые обиды. Кажется, что звезды смогли справиться с тяжелым разводом, так как последние несколько недель на светских мероприятиях они общаются, как старые добрые друзья.
Анджелина Джоли в прошлом: Энистон и Питт снова вместе?
Анонимный источник сообщил, что Питту пришлось долго извиняться перед экс-возлюбленной, чтобы они оставили прошлые невзгоды далеко позади. Похоже Энистон решила забыть измены Брэда с Анджелиной, но приведет ли это к воссоединению пары? Ну что ж, будем пристально наблюдать за ними.




Автор статьи: Александр Матвеев




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