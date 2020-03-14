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14 мар 12:44

Знаете ли вы, что такое дизайн на заказной бейсболке



Бейсболки с дизайном под заказ, использовались в течение многих лет, как бизнес – подарок. Будучи универсальным подарком, их используют их на любом рекламном мероприятии, конференции, благотворительной гонке или каком-либо мероприятии, которое вы организуете. Их с удовольствием носят, они любимый аксессуар для молодежной аудитории. Логотип виден всем, они такое же дополнение к одежде, как и сумки с логотипом. Пример таких бейсболок можно увидеть на  https://fairprint.ru/caps где они есть различных стилей и цветов.


Знаете ли вы, что такое дизайн на заказной бейсболке

Какие рекламные бейсболки можно сделать, чтобы раздавать своим клиентам


Бейсболки идеально подходят для придания спортивного и городского стиля любому образу.



  • Если нужны более модные или элегантные бейсболки, есть несколько моделей с более современным дизайном, из хлопка и металлической или эластичной застежкой сзади. 

  • Если это более простая бейсболка для крупных рекламных мероприятий на открытом воздухе, таких как спортивные мероприятия или политические митинги, есть легкие модели из искусственных тканей. Крышки из технических материалов очень ценны для спортивных состязаний, так как они лучше потеют и удаляют пот.




Какую технику выбрать, чтобы нанести логотип


 Есть варианты нанесения логотипов способом шелкографии или вышитые логотипы



  • Если надо более элегантный и дорогой образ, а логотип имеет много цветов, будет правильнее сделать вышивку на передней части.

  • Дизайн вышитой бейсболки не имеет ничего общего с вышивкой одежды или трафаретной печатью. Здесь желателен минимализм. Меньше значит больше. Этот закон соблюдается во всех проектах, но еще больше с этим дизайном. Нет ничего более поразительного, чем простой дизайн белых линий на черной кепке или что-то подобное.

  • Когда необходимы бейсболки для персонализации в мероприятиях с большой аудиторией, обычно заказывают экономичные модели с шелкографией, так как наибольшее рекламное воздействие будет иметь место в данном случае. Чаще всего мероприятия проводят под открытым небом, где солнечно и жарко, поэтому полезность бейсболки в это время значительно возрастает.




Бейсболки можно делать и из оригинальных тканей, таких как джинсовая ткань, вельвет или микрофибра. Для спортсменов бейсболки из микрофибры идеально подходят для физической активности на открытом воздухе. Есть варианты бейсболок из светоотражающих материалов, идеально подходящих для работ, выполняемых в условиях ограниченной видимости.





Автор статьи: Александр Матвеев




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