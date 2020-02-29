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29 фев 15:19

Выбор доски для SUP



Выбор доски для SUP

Увлечения серфингом является захватывающим видом хобби. Покататься на досках по волнам мечтают многие. Данное занятие многогранно. Это может быть спокойная прогулка по воде с веслом, также пытаться ловить волны в океане. Для любителей йоги тоже найдет место на озере. Независимо от выбранного стиля, выбрав свой сап безопасный – это будет ключ к удовольствию. Главное правильно определиться с формой, размерами и толщиной доски. Место для катания подбирается с учетом бюджета и желания. 


Какие есть формы досок SUP


Собираясь насладиться серфингом, стоит изучить базовые понятия о конструкции сап. Помимо основных конфигураций, существуют еще гибридные модели. В основную категорию входят:



  • достаточно широкие, плоские изделия – характеризуются универсальностью, стабильностью. На такой доске легко перемещаться по воде, человеку не сложно будет проделывать различные маневры. Данный тип используется для повседневного досуга, занятий йогой, прогулок по воде;

  • форма имеет V-образное исполнение, с узкой плоскостью – подходит для скоростного разрезания воды. Ею больше пользуются профессионалы, гоночные спортсмены, для кемпинга. Также предназначена для тех, кто жить не может без скорости. 


Есть tow-in доски, оснащенные петлями для ног, фиксирующие стопу. Необходимы в случаях, когда серфер длительное время проводит на больших волнах и воздухе. Такой элемент облегчает падения. 


Что нужно знать о ширине доски


Выбирая SUP борд, учитывается несколько факторов, ключевым выступает ширина. Чем она будет шире, тем устойчивее для пользователя. При этом она будет медленнее, это важно учитывать. Поэтому гонщики предпочитают узкие изделия, уступающие в стабильности, но отличаются сумасшедшей скоростью. В любом случае нужно приобретать модель, на которой будет комфортно. Ширина в большинстве случаев варьируется от шестидесяти двух до девяносто сантиметров. 


Облегчить поиски помогут основополагающие параметры:



  • применение – для длительных прогулок подойдет широкий вариант, для скоростных занятий – узкая доска; 

  • особенности телосложения – надо сопоставить габариты доски с телом. Маленькие люди могут вполне обойтись узкой моделью;

  • навыки – этот критерий самый простой. Новичкам лучше использовать широкие варианты и наоборот для опытных. 


Касаемо длины, короткие изделия необходимы для лавирования, более длинные будут быстрее. Общая форма и величина должны соответствовать пропорциям тела. Оптимальным вариантом будут доски средней толщины двенадцать сантиметров.





Автор статьи: Александр Матвеев




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