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25 фев 16:21

Женские комбинезоны с шортами



Летний сезон – пора разнообразия легкой одежды, удобных комбинезонов и ярких цветов. Из шкафов достаются красочные платья, шорты, легкие юбки. Выбор обширный. Если кто-то еще не решился приобрести шорты или удобный комбинезон с шортами, то стоит начать рассматривать модели для лета.


В чем удобство комбинезона


Комбинезон представляет собой цельный комплект верхней части – кофты или лямок и брюк. Ранее эта одежда считалась рабочим вариантом. Удобно, много карманов, не стесняет движения. Более широкое применение комбинезон получил при выпуске одежды для деток. Но время не стоит на месте, и развитие моды плавно переносит комбинезон в стильные новинки, а затем и вовсе превратило брюки в удобные легкие шорты. Для выпуска удобной одежды используют различные ткани, которые способны придать образу и легкость, и солидность, и кокетство.
Женские комбинезоны с шортами
Наиболее популярные ткани для пошива летних и демисезонных комбинезонов:



  • шифон;

  • сатин;

  • вискоза;

  • котон;

  • джинс;

  • кожа.


Комбинезон с шортами прекрасно подойдет для женщины  любым типом фигуры. Чтобы модель смотрелась красиво, необходимо только выбрать правильную ткань, которая подчеркнет достоинства фигуры и скроет недостатки. Купить оригинальные женские комбинезоны с шортами можно на сайте компании «UniMarket». Для худощавых девушек прекрасно подойдет джинсовая ткань, сатин. Для более крупной фигуры стоит отдать предпочтение шифону, шелку, выбрать модель более свободного кроя шорт. Складки и плавные спады ткани скорректируют фигуру, скроют объем.


С чем можно одеть комбинезон с шортами


Комбинезон с нагрудным карманом и широкими лямками прекрасно сочетается с футболкой или рубашкой. Длину шорт тоже можно выбрать в соответствии с пожеланиями. Короткие шорты носят преимущественно молодые девушки и подростки. На женщине постарше лучше будут смотреться шорты чуть выше колена или с имитацией под юбку. Свободный крой шорт позволяет визуально сделать восприятие модели как платья. Это придает дополнительной женственности и очарования новому образу дамы.


Одевать комбинезон можно не во всех без исключения случаях. Нужно помнить, что модель одежды представляет собой цельный комплект и не на все мероприятия он будет уместен. Комбинезон прекрасно подойдет для прогулки в парк, визита в магазин. Отдельные модели прекрасно впишутся в офисе. Но это не преимущественный наряд для похода в театр. 





Автор статьи: Александр Матвеев




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