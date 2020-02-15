Панорамное остекление

Популярности приобретают панорамные конструкции окон, придающие архитектурной изысканности строению. Такое остекление занимает большую часть стены. Применяются в загородных коттеджах, офисах, торговых центрах, для балконов и лоджий. Панорамные окна https://yaroslavl.plast-plus.ru/panoramnoe-osteklenie/ могут быть раздвижными, выполненные из отдельных секций. При изготовлении систем используется прочное стекло. Объемная конструкция оснащается поворотно-откидными створками.

Особенности остекления помещений

Панорамные окна могут использоваться в любых постройках. Практичным решением станут большие системы, установленные в потолочную часть чердачного помещения. Такое дизайнерское решение придаст дому оригинального интерьера. Особенно актуально, если детская комната находится на верхнем этаже. Единственное, нужно побеспокоиться о защите окон от прямых солнечных лучей, например, жалюзи. Возможные вариации остекления:



лоджии, балконы. Помимо потолков и стен, можно применять данный подход на лоджиях. Таким образом получится изолировать помещение от шумов извне. При этом сохранится вид на ближайшие окрестности



веранды. Процесс установки отличается быстротой, не требуя усиления конструкции. Что обусловлено типом помещения, не несущим большой нагрузки. Подойдут прочные стеклопакеты, обладающие надежными свойствами. Такая веранда отлично подойдет для времяпровождения;



панорамные окна в эркере. Такой декоративный элемент пристройки смотрится оригинально;



кафе, рестораны, фитнес-центры.



Если дом больших размеров с наличием необычных деталей, можно подчеркнуть это огромными окнами.

Остекление общественных мест требует применения стеклопакетов, отличающихся высокой степенью прочности, термоизоляции. Для посетителей важно создать комфортные условия, открывая вид на улицу. При этом оградив их от проникновения посторонних звуков, движения транспорта.

Преимущества

Плюсом остекления панорамного типа выступают широкий спектр возможностей по оформлению зданий. С помощью таких окон и дверей можно воплотить самые интересные идеи. Кроме этого конструкции обладают достоинствами:



хорошая освещенность пространства, зрительное увеличение площади помещения, обзорность из окна;



придание строению эксклюзивности;



изготовление из закаленного стекла с покрытием защитной пленкой обеспечивает безопасность, хорошую звукоизоляцию.



При производстве используется алюминиевый профиль, с внешней стороны стеклопакеты могут быть выполнены с имитацией под древесину. Для небольших конструкций применяется стеклокомпозитный профиль.





Автор статьи: Александр Матвеев