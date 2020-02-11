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11 фев 23:27

Утепление фасадов в Харькове



Сегодня каждый стремится максимально сохранить энергоресурсы. Особенно точно это касается сохранения тепла в домах и квартирах. Строительные компании, при возведении жилищных комплексов, производят нанесение утеплительных материалов на фасадные стены зданий. С жильем более старых годов возведения приходится эту процедуру или выполнять самостоятельно, или обратиться к профессиональным строителям.


Почему стоит выполнить утепление фасадных стен


Утепление стен дома или квартиры выгодно и в зимний, и в летний период. Это не только теплосбережение в холодный сезон года. Летняя жара тоже сдерживается теплоизоляционными материалами извне. Стоимость расходных материалов позволяет выполнить утепление фасадов недорого. Материал для утепления экологически чистый, имеет огнеустойчивые свойства.


Утепление фасадов в Харькове

В результате проведения наружных работ по утеплению стен хозяин:



  • экономит на оплате отопления в зимний период;

  • увеличивает срок службы стен здания;

  • облагораживает общий вид фасадных стен;

  • получает шумоизоляцию помещения;

  • повышает стоимость жилплощади.


Как выбрать надежную строительную фирму для утепления дома


Строительная фирма «Spart» в Харькове – это надежный исполнитель всех видов строительных работ, в том числе и в сфере утепления стен зданий. За время работы на рынке ремонтных работ прекрасно зарекомендовал себя. Перед началом работ фирма всегда проводит подписание договора, который устраивает обе стороны – заказчика и исполнителя. Работы проводятся на любой высоте, а это свидетельствует о профессионализме сотрудников. Стоимость выполнения работ зависит от выбранных заказчиком материалов. К договору всегда предоставляется смета, заказчик видит, какие материалы применяются для проведения утепления его жилья.


Заказать осмотр здания и составления плана работ можно по контактам, указанным на сайте компании. Специалист выедет на место планируемых работ, произведет предварительные расчеты затрат, посоветует наиболее подходящие варианты для конкретного здания. Для утепления применяются самые лучшие материалы, которые не только выполняют свои функции, но и не усиливают нагрузку на стену.


Повышение тарифов на отопление и электроснабжение заставляет задуматься об утеплении стен фасада. Экономно выполнить работы по утеплению сообща с соседями. В таком случае действуют значительные скидки на проведение ремонтных работ. И более эффективно для дома в целом.





Автор статьи: Александр Матвеев




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