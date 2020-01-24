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24 янв 19:56

Комната для новорожденного - особенности интерьера



Не секрет, что комната для новорожденного не требует сложного дизайнерского оформления. Все равно кроха не сможет пока еще его оценить. Для новорожденного важен, прежде всего, комфорт. И именно это условие диктует будущим мамам и папам правила оформления комнаты для любимого малыша.



Прежде всего - цветовое решение комнаты для новорожденного. Вначале жизни ребенок только учится воспринимать цвета, но из наиболее благоприятных для глаз можно выбрать ненасыщенный зеленый цвет, не отягченный крупным рисунком или ненужным для глаз новорожденного чересчур красочным узором.


Комната для новорожденного - особенности интерьера

Лучше в качестве ярких акцентов расставьте в детской комнате игрушки, постелите коврики MamboBaby. Аксессуары периодически нужно менять, когда малыш будет к ним слишком привыкать и переставать задерживать на них внимание.



Помимо самого благоприятного зеленого цвета, интерьер комнаты для новорожденного вполне допускает и другие цвета. Голубой цвет в интерьере приносит спокойствие, оранжевый - радость, желтый - побуждает к активности, а вот красный и фиолетовый могут переутомить.



Что касается детской мебели, то самое необходимое для новорожденного это кроватка и пеленальное место. Конечно же, понадобится в комнате и небольшой комод, чтобы личные вещи малыша всегда были под рукой. Требования к мебели самые простые: безопасность форм, удобство и натуральность материалов. Если вы хотите приобрести пластиковую кровать или столь популярный кровать-манеж, то попросите у продавца сертификат, подтверждающий безопасность материала, использованного при изготовлении мебели.



Кроватку в комнате для новорожденного расположите вдали от прямых солнечных лучей и лучше так, чтобы к ней можно было подойти с двух сторон. Тогда малыш будет в равной степени охотно поворачивать голову и направо, и налево, что очень хорошо для формирования правильной осанки новорожденного.



Комната для новорожденного должна быть максимально функциональна и при этом содержать в себе минимальное количество вещей. Запрещены коврики, большие мягкие игрушки, впитывающие пыль. По той же причине нежелательна мягкая мебель. Телефонный аппарат может напугать малыша звонком, цветущие растения способны вызвать аллергию, а попугаи и канарейки зачастую становятся разносчиками заболеваний. И конечно, никакого телевизора, обогревателя или увлажнителя воздуха рядом с малышом быть не должно.



Комната для новорожденного в целом должна быть красивой и уютной. Ее интерьер придумать не так сложно, главное, продумать все тонкости для удобства мамы и ребенка.





Автор статьи: Александр Матвеев




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