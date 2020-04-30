30 апр 18:05
Бейби-бум: в семье Криса Прэтта и Кэтрин Шварцнеггер планируется прибавление
Западные таблоиды сообщили, что тридцатилетняя дочь Арнольда Шварцнеггера и ее сорокалетний супруг в скором времени станут родителями. Для Кэтрин малыш будет первым в то время, как молодой папа уже имеет сына Джека от Анны Фэрис. Звездные супруги очень обрадовались будущему пополнению, активно готовятся к рождению общего малыша.
За несколько месяцев до появления информации о беременности, Прэтт признался, что мечтает о большой семье. Необходимо напомнить, что Крис и Кэтрин соединили себя узами брака в 2019 году. Церемония бракосочетания влюбленных состоялась на калифорнийском ранчо Монтесити. На свадьбе также был замечен семилетний сын актера Джек, рожденный в первом браке.
Автор статьи: Александр Матвеев
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