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30 апр 18:05

Бейби-бум: в семье Криса Прэтта и Кэтрин Шварцнеггер планируется прибавление



Бейби-бум: в семье Криса Прэтта и Кэтрин Шварцнеггер планируется прибавление

Западные таблоиды сообщили, что тридцатилетняя дочь Арнольда Шварцнеггера и ее сорокалетний супруг в скором времени станут родителями. Для Кэтрин малыш будет первым в то время, как молодой папа уже имеет сына Джека от Анны Фэрис. Звездные супруги очень обрадовались будущему пополнению, активно готовятся к рождению общего малыша.

За несколько месяцев до появления информации о беременности, Прэтт признался, что мечтает о большой семье. Необходимо напомнить, что Крис и Кэтрин соединили себя узами брака в 2019 году. Церемония бракосочетания влюбленных состоялась на калифорнийском ранчо Монтесити. На свадьбе также был замечен семилетний сын актера Джек, рожденный в первом браке.




Автор статьи: Александр Матвеев




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