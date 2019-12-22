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22 дек 21:14

Ничто не вечно: Кристина Хендрикс и Джеффри Арендом разводятся



В ноябре актеры Кристина Хендрикс и ее супруг Джеффри Арендом анонсировали свое расставание. Но 15 декабря стало понятно, что примирения не будет: звезда сериала «Безумцы» официально запустила бракоразводный процесс. Издание «TMZ» на основании инсайдерской информации рассказало, что актриса просила суд отменить супружескую поддержку, а издержки разделить на двоих. Претензий к бывшему мужу Кристина не имеет.
Ничто не вечно: Кристина Хендрикс и Джеффри Арендом разводятся
Официальное известие от бывших возлюбленных про развод появилось 18 октября в социальной сети. Звездная пара обратилась к поклонникам с просьбой принять их решение, дать время для открытия себе заново. Терпение и поддержка – это то, что так необходимо Кристине Хендрикс и Джеффри Арендом сейчас.




Автор статьи: Александр Матвеев




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