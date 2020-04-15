Телефон в жизни ребенка

Гаджеты в жизни ребенка сейчас – основная тема для обсуждения родителями. Когда в семье появился планшет или ноутбук, то это первый предмет в доме, которым будет интересоваться чадо. А если еще в подарок ему вручили новый телефон, то родители должны быть готовы к тому, что ребенок просто не будет без него существовать: есть и играть, писать сообщение в соседнюю комнату, засыпать при написании очередного комментария в соцсети. Что в таком случае делать?

Телефон – польза или вред

Сразу стоит отметить, что телефон приносит не только вред, однако стоит сразу обсудить:



время использования гаджета;



сайты для посещения;



игры, которые будут скачаны.



Мнение о том, что телефон подарили ребенку и он полностью может им распоряжаться на свое усмотрение – ошибочно. Да, звонить можно беспрепятственно, но не на уроке. В остальном необходимо ограждать подрастающее поколение от постоянного времяпровождения в телефоне, планшете или ноутбуке.

Телефон является частью современной жизни, с этим трудно поспорить. Отобрать гаджет у ребенка – не выход. Однако можно занять время, которое родители выделяют для игр в телефон, с пользой. Есть сайты, которые предлагают русские бесплатные приложения для android скачать абсолютно бесплатно. Это поможет родителям правильно организовать досуг ребенка в телефоне. Есть масса игр. Среди них можно выделить:



возрастные;



обучающие;



говорящие;



для малышей;



для школьников.



Родителям необходимо поучаствовать в наполнении телефона играми, выбрать вместе с ребенком, во что лучше и полезнее играть. Конечно, есть определенные популярные приложения, которые массово захватывают внимание детей. Тогда каждый хочет скачать именно ту игру, в которую играет пол класса. Не стоит этому противиться, однако контролировать время игры необходимо.

Как снизить времяпровождение ребенка с телефоном

Исключить всевозможные гаджеты из жизни ребенка нельзя. Как необходимо поступить в данном случае? Первое, что должны понимать родители – устраивать скандал нельзя. Детям до 2 лет телефон давать в руки не рекомендуется. Никакой пользы они не несут. Разве что, пока мама готовит ужин, ребенок будет привязан к мультфильму. И родители все больше прибегают к этой мере, что делать неправильно.

Отвлекая ребенка от телефона настольными играми, необходимо не забывать о себе. Ведь родители – это пример для детей. Улица – спасение для свободного времени. Лучше пойти в парк, прогуляться по лесу. Еще одна прекрасная идея – устраивать дома 1 день в месяц без телефона. Это правило обязательно для всех членов семьи.





Автор статьи: Александр Матвеев