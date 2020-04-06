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06 апр 01:58

Особенности такого отдыха, как ручной круиз



Особенности такого отдыха, как ручной круиз

Такой способ отдыха, как речные круизы по России, с каждым годом становится все более популярным среди выбора вариантов путешествий. Рост спроса на внутренний туризм начался еще с 2016 года, в особенности после введения ограничений на отдых за границей. Современные речные круизные компании предлагают широкий спектр вариантов разных популярных маршрутов по водным путям России. Речной тур круиз из спб представляет собой современный способ путешествия, который, несомненно, имеет массу преимуществ. 


Когда подходящее время


Речная навигация начинает работать в конце апреля — начале мая и заканчивается в конце сентября — в начале октября. Благодаря этому есть достаточно времени для того, чтобы спланировать свой отпуск и выбрать оптимальный маршрут круизного путешествия. Погодные условия весной, летом и осенью на теплоходе позволяют отлично провести свободное время, ведь это будет фактически плавучий отель. Каждый период сезона имеет свои особенности, и однозначно нельзя ответить, в какое время лучше всего назначить такой отдых:



  • в начале сезона можно посмотреть на то, как постепенно пробуждается природа после зимы и распускается зелень;

  • середина сезона позволяет вдоволь купаться и загорать, наслаждаться летней жарой;

  • в конце сезона можно наблюдать все краски осенней поры, и такой отдых не будет подпорчен жаркой погодой.


Советы по выбору продолжительности путешествия


Есть несколько особенностей, которые следует учитывать при выборе срока отдыха в речном круизе:



  • так называемые «воскресные круизы», рассчитанные на 3 дня, больше подойдут для бурного веселого отдыха, чем для спокойного путешествия;

  • энергичным и активным следует выбирать круизы со средней продолжительностью тура;

  • для тех, кто хочет спокойного и расслабленного отдыха, лучше выбирать двух- или трехнедельный круиз.


Преимущества такого отдыха


Плюсы такого способа времяпровождения довольно очевидны:



  • для подобного путешествия не нужен загранпаспорт;

  • такой вид отдыха подходит всем независимо от возраста;

  • это отличная возможность узнать новую информацию о городах своей страны и насладиться красотой окружающей природы;

  • различные развлекательные программы и сервис на уровне отеля обеспечит максимальный комфорт.


Все вышеперечисленное уже является отличным поводом для того, чтобы собрать свои чемоданы и отправиться на отдых в речной круиз.





Автор статьи: Александр Матвеев




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