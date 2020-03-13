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13 мар 19:25

Играем в виртуальной реальности в ВИП клубе



Получайте взрывные эмоции и массу впечатлений только в vr клуб в москве.  Виртуальная реальность — это такой вид развлечений, где каждая игра с каждым уровнем напоминает больше реальную жизнедеятельность. Каждый этап имеет продуманный сюжет, графика впечатляет своими техническими настройками, можно создать реалистичную картину, где открывается большое количество карт и возможностей. Развлекайтесь в компании с друзьями, посетив клуб виртуальной реальности. Погрузитесь в атмосферу где нет ограничений.


Особенности игры


Погружайтесь в атмосферу любимой игры, играйте соревнуясь с друзьями, устраивайте командную борьбу и пробуйте свои силы в качестве профессионального стрелка. VR Club — это тот клуб, который предлагает все это и многое другое. Современное оборудование, квалифицированные инструкторы, которые предлагают для игры большую площадь и массу возможностей — помогут устроить настоящую баталию. 


Играем в виртуальной реальности в ВИП клубе

Тематические игровые клубы — это новинка на рынке предоставления услуг. Клубы оснащаются всем, чем только пожелают клиенты. Это все делается для того, чтобы привлечь как можно больше клиентов и удовлетворить пожелания каждого. Увлекательные игры и сюжетные линии на любой вкус и кошелек — гарантированы. Для того, чтобы отдохнуть и просто в расслабленной обстановке получить большое количество эмоций — можно посетить уникальное пространство. К тому же, клуб предлагает такие преимущества:



  • более шестисот квадратных метров игровой центр;

  • нет рюкзаков и проводов, не нужно носить за собой массу ненужных устройств;

  • арсенал оружия позволяет выбрать именно то, которым игрок владеет лучше всего;

  • точная стрельба;

  • можно играть в смешанном режиме, PVP, PVE;

  • на стенах выводится подробная статистика. 


Особенно эти плюсы важны для тех геймеров, которые устраивают бои. Виртуальная реальность сближает игроков, делая незнакомых людей одной командой. Для того, чтобы добавить больше интересных моментов, используются дополнительные опции и ведение анализа игры. За каждым игроком закрепляется показатель, поэтому поединок обязательно пройдет честно, победитель будет определен искусственным интеллектом. 


Клуб предлагает все что нужно для веселья и активного отдыха. Соревнования проводятся не только в рукопашном бою, но и в тире. Масса площадок и марафонов предлагаются для тех, кто любит разнообразить свой досуг. 





Автор статьи: Александр Матвеев




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