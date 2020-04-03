Шенген для россиян в Грецию: как оформить

Визовый режим в Греции для россиян

Для граждан России необходимы въездные разрешения в Грецию. Допускается проезд по Шенгенским документам.

Россияне, проживающие в районе Екатеринбурга, могут приобрести желаемые визы здесь через официальный сайт «Первого визового центра».

Получение Шенгенских въездных прав

Для приобретения греческой визы следует подготовить установленный набор бумаг и сдать биометрическую информацию. Процедура состоит из сканирования отпечатков пальцев и изготовления электронного снимка лица заявителя, сведения считаются годными пятилетний срок. При пересечении границ Шенгенского пространства у владельцев новых разрешений отпечатки контролируют во время прохождения пограничной проверки.

Перечень документации

Для совершеннолетних граждан:



Анкетное заявление.



Загранпаспорт, годный для применения более 90 суток после завершения визита. Обязательно наличие двух пустых листов для отметок.



Копии главного разворота и листов с разрешениями Шенгенского типа из зарубежного удостоверения за трехлетний период.



Пара цветных снимков на светлом фоне без дефектов 3,5x4,5 см. Время годности полгода. Лицо заявителя спереди размером около 75 процентов от всей площади фотокарточки.



Копии листов с информацией из общероссийского паспорта, в частности, страница с отметкой о выдаче заграничного удостоверения.



Документ с места занятости, содержащий сведения о должности, зарплате и стаже. Бумага оформляется на официальном бланке предприятия, указываются контактные сведения организации, утверждается штампом и подписью директора.



Для малолетних граждан:



ксерокопия документа о рождении;



копии листов с фото и регистрацией из внутренних паспортов родителей;



письмо из школы;



бумага от финансирующего лица;



ксерокопия разрешения на поездку от отца и матери.



При наличии детского заграничного удостоверения и сопровождении обоими родителями оформляется взаимная доверенность.

Если данные ребенка записаны в документы отца или матери, и они оба присутствуют в дороге, делается одна доверительная справка на родителя, в чей паспорт записаны сведения несовершеннолетнего.

При сопровождении посторонним гражданином требуется доверенность от двух родителей.

Цена услуг и время обработки запросов

Визовый сбор составляет 35 евро.

Чаще всего ответ приходит за период времени от 2 до 10 дней. Задержки возникают в случае пересылки из отдаленных мест и при подаче неполного списка бумаг либо ошибках в оформлении.

При первом посещении визу дадут на основании времени действия путевки. Путешественники со стажем могут надеяться пробыть в Греции шесть месяцев либо целый год.

Безвизовый въезд

Это возможно, если путешествовать через Турцию морским путем до греческих островов. По факту прибытия выдается разрешение на 14 дней. Требуется наличие заграничного удостоверения, двух фото, билетов в оба конца, путевки, бумаги о платежеспособности (минимум 500 евро). Возвращаться на родину следует аналогичным маршрутом. На материковую греческую территорию без виз не пропустят.





Автор статьи: Александр Матвеев