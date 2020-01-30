Все что нужно знать о получении визы

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Республика Казахстан

Казахстан — одна из списка тех стран, посетив которые единожды захочется вернуться туда не один десяток раз. Именно эта страна представляет необъятные возможности для путешественников абсолютно любой национальности. Но сегодня хочется немного подробней остановиться на конкретной стране и ее жителях, а именно на Индии.

К сожалению или к счастью, с января 2020 года владельцам индийских паспортов нужна будет виза для въезда в Казахстан в качестве туристов. Всем известно что на территории этой страны проживают и тщательно оберегают свои традиции и повседневный быт который для нас кажется порой странноватым представители коренных жителей, а если говорить простым языком, то племенные жители. И даже они не прочь оказаться в такой чудной стране как Казахстан хотя бы на одну неделю или даже день.

Стоить также отметить что общие правила распространяются на индейцев так же, как они другие народы.

Существует несколько видов самых виз для въезда на территорию выше указанной страны:



частная виза;



деловая виза;



визы на осуществление трудовой деятельности в Республике Казахстан (на работу);



туристическая виза «F1»; «»



транзитная виза «H»;



иммиграционные визы на постоянное жительство категорий «J1» и «J2»;



Что нужно, чтобы получить такую желанную визу в Казахстан? Вашему вниманию предлагаются советы, которые немного помогут разобраться в сложившейся ситуации.

Все что вас интересовало и не только

Нужно иметь ввиду, что для выдачи визы необходимо получить разрешение от миграционной службы Казахстана через туроператоров, которые имеют соответствующую лицензию. Этот документ об утверждении называется письмом-приглашением. Для получения этого заветного письма требуется около 5 календарных дней, важно учесть что выходное в эти дни не входят. Через пять будних дней письмо выйдет с официальным регистрационным номером. Этот номер необходим для выдачи электронной визы, какую обычно выдают в течение 20 минут. На данный момент электронные визы выдаются через веб-портал правительства.

Ранее, чтобы получить эту же визу, нужно было собирать тонны разных бумаг и важных документов и обращаться с ними в посольство Казахстана в Нью-Дели. Только с января прошлого 2019 года правительство постепенно перешло на цифровые устройства. Это точно повод, чтобы гордиться и радоваться.

Важно учесть, если вам или вашей группе, которую вы планируете сопровождать нужно только письмо-приглашение, то вам необходимо получить услугу трансфера в дополнение к номеру письма, а также доставить подтверждение бронирование отеля и маршрута, который забронировали вы или ваш туристический агент. Это необходимо для приглашающей стороны, потому что она должна обязана уведомить правительство о вашем приезде и отъезде. Если вы получили полный тур-пакет от оператора, скорее всего, все будет сделано автоматически





Автор статьи: Александр Матвеев