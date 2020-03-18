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18 мар 20:08

Как выбрать тяговой аккумулятор для погрузчика



Тяговые аккумуляторы предназначены в первую очередь для погрузчиков и другой специальной техники. Они надежны. Экономичны и обеспечивают бесперебойную работу техники. Основным их преимуществом является довольно большой срок службы. За более детальной информацией обращайтесь сюда, здесь представлен огромный выбор аккумуляторов.


На что обратить внимание при выборе аккумулятора


Рассмотрим более детально на что именно следует обратить внимание при выборе аккумулятора для такой специальной техники как вилочный погрузчик. Хороший качественный аккумулятор должен обладать такими характеристиками:



  • Иметь большой срок службы эксплуатации.

  • Стойкость к вибрациям.

  • Расходовать мало воды.

  • Быстро может заряжаться и долго держит заряд.

  • Прост в обслуживании.

  • Имть большую емкость.

  • Прочный корпус.

  • Сделан из надежных и проверенных материалов по современным инновационным технологиям.


Как выбрать тяговой аккумулятор для погрузчика

Следует отметить, что такие аккумуляторы бывают разного размера, имеют разную емкость и напряжение. Тяговая модель идеально подходит для всех типов транспорта, который ездит на электрике.


Как устроен тяговой аккумулятор, где его купить


Аккумуляторные батареи продаются уже заряженными, они сразу же готовы к использованию. Имеют прочный корпус из полипропилена, внутри которого расположены заряженные пластины. Пластины имеют как положительный, так и отрицательный заряд. Те, которые заряжены плюсом имеют форму трубки, а те что с минусом решетчатые. Между пластинами расположен специальный сепаратор.


Крышка устройства надежно припаянная и защищает его внутреннюю начинку, на ней предусмотрены специальные резиновые уплотнения возле выводов, которые предотвращают вытекание электролита. Корпус аккумулятора прочный и надежный. При помощи пробки и резиновых уплотнений отверстие для заливки электролита надежно закрывается.


Решив приобрести тяговой аккумулятор особое внимание следует обратить на гарантии, которые предоставляет производитель данного оборудования. В основном такие аккумуляторы имеют большой срок службы и способны качественно работать 5-6 лет. Среди их плюсов также следует отметить простоту в обслуживании и незначительный расход воды. Обратите внимание что, покупая тяговой аккумулятор лучше всего обратится к проверенному продавцу, который уже давно работает на рынке и имеет хорошую репутацию у клиентов.





Автор статьи: Александр Матвеев




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