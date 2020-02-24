Аккумулятор: как выбрать идеальный вариант для своего автомобиля

Выбор и покупка автомобильного аккумулятора может превратиться в довольно сложное дело, если не знать, как сделать все правильно. Чтобы приобретение АКБ прошло быстро и успешно, нужно определиться с необходимыми характеристиками устройства, а также ознакомиться с доступными разновидностями данного оборудования.

Как правильно подобрать аккумулятор

Каждый автовладелец знает, что представляет собой данное устройство и знаком с его техническими характеристиками. Важно понимать, что качество приобретенного аккумулятора влияет на комфорт во время езды и срок эксплуатации железного коня. Поэтому приобретать такую важную комплектующую стоит только в проверенных магазинах https://aet.ua/cars/. Плохое качество АКБ приведет к необходимости частых диагностик, а также к дорогостоящему ремонту. Широкий ассортимент автомобильных аккумуляторов позволяет подобрать идеальный вариант для любого автомобиля.

Экономить на покупке аккумулятора для авто не стоит, поскольку есть риск поставить под угрозу состояние транспортного средства. Учитывая приведенные ниже критерии, можно подобрать наиболее идеальный вариант АКБ для своей машины:



соответствие техническим характеристикам;



модель аккумулятора;



наличие специализированных магазинов;



сертификаты качества на аккумулятор.



Следуя рекомендациям, прописанным в инструкции по эксплуатации транспортного средства, также можно выбрать отличный, а главное подходящий аккумулятор.

Разновидности аккумуляторов для авто

Существует большое количество классификаций для автомобильных аккумуляторов. Основной разновидностью являются обычные устройства с жидким электролитом. Эти модели аккумуляторов состоят из шести банок, внутри которых находятся свинцовые пластинки и жидкий электролит.

Для того, чтобы сделать устройство более прочным, производители используют дополнительные материалы, в зависимости от которых все АКБ делятся на:



свинцово-сурьмяные;



свинцово-кальциевые;



гибридные модели.



Каждый из представленных выше вариантов имеет свои эксплуатационные показатели, преимущества и технические характеристики. Так, в частности, свинцово-сурьмяные аккумуляторы отлично противостоят глубоким разрядам, также они просты в эксплуатации. Свинцово-кальциевые модели аккумуляторов имеют большую емкость и обладают высоким пусковым током.

Выбирая модель АКБ для своего автомобиля, обязательно нужно учитывать все нюансы, чтобы подобрать наиболее качественный вариант.





Автор статьи: Александр Матвеев