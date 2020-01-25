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25 янв 17:48

Выбор шуруповерта



Выбор шуруповерта

Шуруповерт иногда еще называют винтовертом. Основное назначение заложено в названии инструмента и в особых пояснениях не нуждается. Он отличается от отвертки примерно так же, как ручная дрель от электрической. В статье мы рассмотрим основные характеристики предлагаемых производителями монтажных инструментов типа шуруповерт.


Итак, если есть необходимость работы с крепежными элементами (винты, шурупы, анкера, дюбели, саморезы, болты и пр.) – шуруповерт ускорит и упростит проведение монтажных работ.


Шуруповерты, дрели-шуруповерты, гайковерты и аккумуляторные отвертки, которые предлагает интернет-магазин gpstourists.com используются как профессионалами, так и любителями. Поэтому существует соответственно две основных категории инструмента – профессиональный и любительский.


Основное их отличие – в мощности и наборе функций.


Величина крутящего момента в любительских винтовертах 10-15 Нм, скорость вращения 200-500 оборотов в минуту. Этого вполне достаточно при периодическом использовании инструмента для выполнения ввинчивания/удаления крепежных элементов, затягивания/удаления анкеров.


Для постоянной эксплуатации и осуществления строительно-монтажных, отделочных и сборочных работ предлагаются профессиональные винтоверты с расширенным функционалом для сверления твердых материалов и нарезкой резьбы. Показатели таких инструментов – до 130 Нм при скорости вращения 1200-1500 оборотов.


Для обеспечения необходимой мощности используется либо аккумуляторная батарея, либо сеть.


Большой популярностью пользуются аккумуляторные шуруповерты из-за возможности эксплуатации без сети переменного тока или близко расположенной электророзетки. При этом, значительным минусом данных моделей является ограничение времени работы батареи и срок ее службы при интенсивном использовании. Поэтому предпочтительнее инструменты, работающие и от аккумулятора, и от сети переменного тока.


Используются аккумуляторные батареи трех типов. Самый современный и экологичный — li-ion – литий-ионный. Ni-MH и Ni-Cd – (никель-металл-гидридный и никель-кадмиевый) – обеспечивают более продолжительный срок службы (примерно 500 и 1000 циклов заряда соответственно). Никель-кадмиевый элемент не настолько безвреден, как литий-ионный, но это единственный тип батарей, который может храниться полностью разряженным. Некоторые шуруповерты способны работать от нескольких типов батарей.








Автор статьи: Александр Матвеев




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