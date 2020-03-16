Женские солнцезащитные очки
По наступлению солнечных весенних дней стоит задуматься о защите своих глаз от мощного ультрафиолетового излучения, при этом оставаясь стильной. Сеть фирменных магазинов «Мир Оптики» предоставляет брендовые женские очки в огромном ассортименте. Они станут незаменимым аксессуаром дополняющим образ.
Знаменитые бренды, занимающиеся созданием очков
Ассортиментный ряд представлен такими известными фирмами как:
- Gucci;
- Tiffany;
- Ray Ban;
- BVLGARI;
- Dolce&Gabbana и другие.
Любая представительница прекрасного пола найдет из списка производителей свой любимый бренд. А так как в продаже имеется не только элитная продукция, но и товары более доступной ценовой категории – каждая сможет выбрать очки по возможностям.
Хорошо подобранные очки – как инструмент для завершения идеального образа
Правильно подобрать данный аксессуар – все равно что сыграть в рулетку. Они могут на глазах отбросить пять-десять лет возраста, и наоборот, состарить в миг. И чтобы выглядеть максимально привлекательно стоит придерживаться пяти простых правил:
- Повторяющая форму лица оправа – злейший враг. Она сглаживает лицо и превращает человека в плоский объект.
- Визуально увеличивают нос очки высоко «сидящие» на переносице.
- Следует учитывать сочетание цветов при выборе. Хорошим решением будет отталкиваться от цвета волос и преобладающих цветов в гардеробе.
- Стильный аксессуар не должен закрывать брови. Превосходно, когда граница оправы совпадает с линией бровей. Это добавляет выразительности.
- Чтобы подчеркнуть изящное лицо хорошо подходит тонкая оправа. Однако полное лицо она сделает крупнее.
Нелишне избирать ту продукцию, которая не только идеально впишется в образ и подчеркнет особенности стиля, но и выделит человека как индивидуальность и впишется в образ. В наше время выбирают очки не по погоде, а по настроению. Это стильный аксессуар, который отлично подойдет как для классического стиля одежды, так и для стилей современного веяния.
В салонах можно найти любые очки по популярным запросам:
- круглые очки;
- поляризационные очки;
- квадратные очки;
- очки маска, Бабочка;
- авиаторы.
Вознаграждением за потраченное время на выбор правильных солнцезащитных очков − будет удовольствие носить полностью подходящий аксессуар, сохраненное здоровье глаз и восхищенные взгляды окружающих.
Автор статьи: Александр Матвеев