Женские солнцезащитные очки

По наступлению солнечных весенних дней стоит задуматься о защите своих глаз от мощного ультрафиолетового излучения, при этом оставаясь стильной. Сеть фирменных магазинов «Мир Оптики» предоставляет брендовые женские очки в огромном ассортименте. Они станут незаменимым аксессуаром дополняющим образ.

Знаменитые бренды, занимающиеся созданием очков

Ассортиментный ряд представлен такими известными фирмами как:



Gucci;



Tiffany;



Ray Ban;



BVLGARI;



Dolce&Gabbana и другие.



Любая представительница прекрасного пола найдет из списка производителей свой любимый бренд. А так как в продаже имеется не только элитная продукция, но и товары более доступной ценовой категории – каждая сможет выбрать очки по возможностям.

Хорошо подобранные очки – как инструмент для завершения идеального образа

Правильно подобрать данный аксессуар – все равно что сыграть в рулетку. Они могут на глазах отбросить пять-десять лет возраста, и наоборот, состарить в миг. И чтобы выглядеть максимально привлекательно стоит придерживаться пяти простых правил:



Повторяющая форму лица оправа – злейший враг. Она сглаживает лицо и превращает человека в плоский объект.



Визуально увеличивают нос очки высоко «сидящие» на переносице.



Следует учитывать сочетание цветов при выборе. Хорошим решением будет отталкиваться от цвета волос и преобладающих цветов в гардеробе.



Стильный аксессуар не должен закрывать брови. Превосходно, когда граница оправы совпадает с линией бровей. Это добавляет выразительности.



Чтобы подчеркнуть изящное лицо хорошо подходит тонкая оправа. Однако полное лицо она сделает крупнее.



Нелишне избирать ту продукцию, которая не только идеально впишется в образ и подчеркнет особенности стиля, но и выделит человека как индивидуальность и впишется в образ. В наше время выбирают очки не по погоде, а по настроению. Это стильный аксессуар, который отлично подойдет как для классического стиля одежды, так и для стилей современного веяния.

В салонах можно найти любые очки по популярным запросам:



круглые очки;



поляризационные очки;



квадратные очки;



очки маска, Бабочка;



авиаторы.



Вознаграждением за потраченное время на выбор правильных солнцезащитных очков − будет удовольствие носить полностью подходящий аксессуар, сохраненное здоровье глаз и восхищенные взгляды окружающих.





Автор статьи: Александр Матвеев