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16 мар 23:39

Женские солнцезащитные очки



По наступлению солнечных весенних дней стоит задуматься о защите своих глаз от мощного ультрафиолетового излучения, при этом оставаясь стильной. Сеть фирменных магазинов «Мир Оптики» предоставляет брендовые женские очки в огромном ассортименте. Они станут незаменимым аксессуаром дополняющим образ.   


Знаменитые бренды, занимающиеся созданием очков


Ассортиментный ряд представлен такими известными фирмами как:



  • Gucci;

  • Tiffany;

  • Ray Ban;

  • BVLGARI;

  • Dolce&Gabbana и другие.


Любая представительница прекрасного пола найдет из списка производителей свой любимый бренд. А так как в продаже имеется не только элитная продукция, но и товары более доступной ценовой категории – каждая сможет выбрать очки по возможностям.  


Женские солнцезащитные очки

Хорошо подобранные очки – как инструмент для завершения идеального образа  


Правильно подобрать данный аксессуар – все равно что сыграть в рулетку. Они могут на глазах отбросить пять-десять лет возраста, и наоборот, состарить в миг. И чтобы выглядеть максимально привлекательно стоит придерживаться пяти простых правил:



  • Повторяющая форму лица оправа – злейший враг. Она сглаживает лицо и превращает человека в плоский объект. 

  • Визуально увеличивают нос очки высоко «сидящие» на переносице. 

  • Следует учитывать сочетание цветов при выборе. Хорошим решением будет отталкиваться от цвета волос и преобладающих цветов в гардеробе. 

  • Стильный аксессуар не должен закрывать брови. Превосходно, когда граница оправы совпадает с линией бровей. Это добавляет выразительности.  

  • Чтобы подчеркнуть изящное лицо хорошо подходит тонкая оправа. Однако полное лицо она сделает крупнее. 


Нелишне избирать ту продукцию, которая не только идеально впишется в образ и подчеркнет особенности стиля, но и выделит человека как индивидуальность и впишется в образ. В наше время выбирают очки не по погоде, а по настроению. Это стильный аксессуар, который отлично подойдет как для классического стиля одежды, так и для стилей современного веяния. 


В салонах можно найти любые очки по популярным запросам:



  • круглые очки;

  • поляризационные очки;

  • квадратные очки;

  • очки маска, Бабочка;

  • авиаторы.


 


Вознаграждением за потраченное время на выбор правильных солнцезащитных очков − будет удовольствие носить полностью подходящий аксессуар, сохраненное здоровье глаз и восхищенные взгляды окружающих.





Автор статьи: Александр Матвеев




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