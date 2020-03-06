Лодочные моторы

Для того, чтобы лодка могла свободно и быстро, без применения весел, двигаться по воде, требуется ее специальное оснащение двигателем. При этом, лодочный мотор является подвесной конструкций, а потому не занимает собой полезное пространство судна. Однако, ввиду широкого ассортимента моделей, с выбором могут возникнуть некоторые сложности. На сайте магазина NWMotors nwmotors.ru представлен большой выбор лодочных моторов от ведущих производителей с детальным описанием каждой модели.

Разновидности лодочных моторов

Всего существует несколько основных типов лодочных моторов. Среди них:



Электрические — характеризуются небольшим весом, низким уровнем шума, простой конструкцией и невысокой стоимостью эксплуатации. Однако, ввиду большого потребления электроэнергии и необходимости емких аккумуляторов, их мощность невелика — до 5 л.с. По этим же причинам может быть ограничена длительность плавания. Такой тип моторов часто применяется на водоемах, где бензиновые двигатели запрещены из-за экологических соображений;





Бензиновые (ДВС) — отличаются большей мощностью, которая позволяет эксплуатировать их на быстроходных или тяжелых судах. При этом, доступная дальность плаванья также выше, тем более с возможностью применения режима глиссирования. Такие моторы могут также разделяться по назначению: классические применяются в качестве основного источника хода, а вспомогательные — устанавливаются на крупных судах, в качестве помощников для различных маневров;



Винтовые — основным источником хода является гребной винт. Могут применяться на разнообразном водном транспорте, отличаются простой конструкцией и невысокой стоимостью. Однако, при использовании на мелководье, могут ломаться, зацепившись за что-то твердое например, камень;



Турбинные — движение лодки обеспечивается за счет засасывания воды с одной стороны трубы, в котором расположен винт и последующим выбросом ее с узкой стороны водомета. Применяются на прочных лодках, которые имеют запас грузоподъемности (для дополнительного несения водомета).



Критерии выбора

При покупке мотора, рекомендуется ориентироваться на максимальные параметры судна, указанные производителями лодочных двигателей. К основным из них относят:



длину лодки и ее вес;



габариты транца лодки (задней жесткой части, которая предназначена для фиксации мотора).



При этом, если указанные параметры не совпадают с реальными, настройка правильного заглубления винта в винтовых моторах будет невозможна. Также, использование неподходящего устройства является небезопасным (например, при разгоне легкого судна с мощным двигателем, будет наблюдаться ее чрезмерный подъем).





Автор статьи: Александр Матвеев