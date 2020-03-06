    События
    Политика
    Происшествия
    Спорт
    Шоу-Бизнес
    Новости компаний
    Hi-tech
    Биографии
Показать меню
06 мар 02:44

Лодочные моторы



Для того, чтобы лодка могла свободно и быстро, без применения весел, двигаться по воде, требуется ее специальное оснащение двигателем. При этом, лодочный мотор является подвесной конструкций, а потому не занимает собой полезное пространство судна. Однако, ввиду широкого ассортимента моделей, с выбором могут возникнуть некоторые сложности. На сайте магазина NWMotors nwmotors.ru представлен большой выбор лодочных моторов от ведущих производителей с детальным описанием каждой модели.


Разновидности лодочных моторов


Всего существует несколько основных типов лодочных моторов. Среди них:



  • Электрические — характеризуются небольшим весом, низким уровнем шума, простой конструкцией и невысокой стоимостью эксплуатации. Однако, ввиду большого потребления электроэнергии и необходимости емких аккумуляторов, их мощность невелика — до 5 л.с. По этим же причинам может быть ограничена длительность плавания. Такой тип моторов часто применяется на водоемах, где бензиновые двигатели запрещены из-за экологических соображений;

    • Лодочные моторы
  • Бензиновые (ДВС) — отличаются большей мощностью, которая позволяет эксплуатировать их на быстроходных или тяжелых судах. При этом, доступная дальность плаванья также выше, тем более с возможностью применения режима глиссирования. Такие моторы могут также разделяться по назначению: классические применяются в качестве основного источника хода, а вспомогательные — устанавливаются на крупных судах, в качестве помощников для различных маневров;

  • Винтовые — основным источником хода является гребной винт. Могут применяться на разнообразном водном транспорте, отличаются простой конструкцией и невысокой стоимостью. Однако, при использовании на мелководье, могут ломаться, зацепившись за что-то твердое например, камень;

  • Турбинные — движение лодки обеспечивается за счет засасывания воды с одной стороны трубы, в котором расположен винт и последующим выбросом ее с узкой стороны водомета. Применяются на прочных лодках, которые имеют запас грузоподъемности (для дополнительного несения водомета).


Критерии выбора


При покупке мотора, рекомендуется ориентироваться на максимальные параметры судна, указанные производителями лодочных двигателей. К основным из них относят:



  • длину лодки и ее вес;

  • габариты транца лодки (задней жесткой части, которая предназначена для фиксации мотора).


При этом, если указанные параметры не совпадают с реальными, настройка правильного заглубления винта в винтовых моторах будет невозможна. Также, использование неподходящего устройства является небезопасным (например, при разгоне легкого судна с мощным двигателем, будет наблюдаться ее чрезмерный подъем).





Автор статьи: Александр Матвеев




Похожие новости:
Особенности выбора хостинга для Wordpress Особенности выбора хостинга для Wordpress Разное Аккумулятор: как выбрать идеальный вариант для своего автомобиля Аккумулятор: как выбрать идеальный вариант для своего автомобиля Разное Горные велосипеды Горные велосипеды Разное Возможности для покупки металлопроката в Белгороде Возможности для покупки металлопроката в Белгороде Разное Запчасти Cummins Запчасти Cummins Разное Выбор шуруповерта в gpstourists.com Выбор шуруповерта в gpstourists.com Разное Канцелярские товары: выбор и покупка Канцелярские товары: выбор и покупка Разное Как выбрать пылесос? Как выбрать пылесос? Разное
Не проходите мимо


Лента новостей
Звездные родители Анна Курникова и Энрике Иглесиас назвали новорожденную дочь уникальным именем 18:45Эмили Ратаковски удивила образом: минимум оголенности и максимум сексуальности 00:29В семье Джамалы и Бекира Сулейманова ожидается пополнение 22:10Николь Кидман в смелом наряде: поклонники в шоке 15:21Бьет – значит любит: Эмбер Херд избивала Джонни Деппа 21:53Джесси Джей и Ченнинг Татум снова вместе: влюбленные посетили вместе MusicCares Person of the Year 21:41Украинский «холостяк» женится: впервые за всю историю проекта пара узаконит отношения 19:05Даниэл Рэдклифф вспомнил забавную ситуацию: актера приняли за бездомного 23:33Джастин Бибер возвращается на сцену после 4-летнего перерыва 17:29Анджелина Джоли в прошлом: Энистон и Питт снова вместе? 14:18The Guardin определили лучшие сериалы уходящего 2019 года 19:35Ничто не вечно: Кристина Хендрикс и Джеффри Арендом разводятся 21:14


Новости партнеров
О сайте Контакты RSS Использование материалов FlameNews.ru

Запрещено любое копирование материалов ресурса без письменного согласия владельца www.flamenews.ru

© 2015-2019 FLAMENEWS 18+ | info@flamenews.ru