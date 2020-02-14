Возможности для покупки металлопроката в Белгороде

Для покупки металлопроката и других изделий из этого материала целесообразнее обратиться к проверенному поставщику. Крупные металлобазы, как правило, долгое время работают на рынке. Здесь предлагают широкий выбор изделий, можно сразу приобрести все необходимое, а не переплачивать за доставку из нескольких точек. Так Филиал компании Металлоторг в Белгороде — одна из таких баз. В зависимости от времени года здесь представлено от четырнадцати до двадцати двух тонн металлопроката разных размеров.

Ассортимент

Филиал реализует различные изделия из металла в зависимости от потребностей клиентов. Здесь отгружают металлопрокат от одной единицы. Полный список реализуемых изделий указан в прайсе на странице филиала, на сайте компании. Группы изделий, которые пользуются наибольшим спросом:



арматура;



двутавровая балка;



листовой металл;



профильная труба.



На металлобазе в Белгороде клиентам предлагают арматурный прокат наиболее востребованных марок А240 и А500С. Первая представляет из себя гладкую арматуру из стали А1 класса. Она применяется для изготовления некоторых элементов упрочняющих конструкций.

Вторая чаще всего используется при строительстве различных объектов. Рифленые ребра на всей поверхности арматуры способствуют созданию прочного соединения между ею и бетоном. Для соединения конструкций из арматуры этой марки можно применять сварку. Это существенно ускоряет обвязочные процессы и позволяет сократить общее время стройки.

Фасонный прокат Н-образной формы называют двутавровой балкой или двутавром. Форма этого изделия обеспечивает его высокую прочность. Чаще всего применяется в качестве несущего элемента конструкции. Белгородский филиал реализует двутавры из стали 3, марки С255. При необходимости приобретения двутавровой балки из стали 09Г2С, ее можно заказать с других филиалов АО “Металлоторг”.

Ассортимент листового металла на металлобазе в Белгороде представлен следующими видами:



холоднокатаный;



горячекатаный;



рифленый;



просечно-вытяжной.



Некоторые марки стали горячекатаного листового металла доступны только с услугой перемещения из других филиалов.

Клиентам предлагаются профильные трубы квадратного и прямоугольного сечения разных размеров. Их применяют как в частном строительстве для создания прочных каркасов, например, для навесов или беседок. Квадратные могут служить опорами для будущего забора или теплицы.

Рекламные щитовые конструкции чаще всего монтируют с применением профильных труб. При строительстве таких промышленных зданий и сооружений как производственные цеха, торговые центры и складские комплексы не обойтись без применения труб квадратного и прямоугольного сечения.

Дополнительные услуги

Оснащение филиала компании Металлторг в Белгороде реализует металлопрокат, как единичными экземплярами, так и большими партиями. Эта металлобаза оборудована козловыми кранами, которые позволяют проводить погрузку большого количества различных изделий из металла. При необходимости на базе осуществляется резка и рубка по размерам заказчика.

Клиенты компании могут воспользоваться услугой доставки. Автопарк филиала представлен различными автомобилями. В зависимости от заказанной номенклатуры и веса металлопроката, изделия могут быть доставлены автомобилем типа ГАЗель, Валдай. При необходимости доставки длинных изделий применяют длинномеры.

Благодаря своему расположению филиал компании Металлторг в Белгороде может осуществлять поставки в близлежащие страны: Украину и Белоруссию. Потребители из этих стран, нерезиденты, могут приобрести металлопрокат без НДС. Согласование деталей покупки происходит с менеджерами компании.

Режим работы офиса и склада по будням с 8:30 до 17:30. Для осуществления погрузки в рабочее время установлен крайний срок для въезда на металлобазу. С понедельника по пятницу после 17:00 автомобили не допускаются на территорию.





Автор статьи: Александр Матвеев