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14 фев 23:17

Возможности для покупки металлопроката в Белгороде



Для покупки металлопроката и других изделий из этого материала целесообразнее обратиться к проверенному поставщику. Крупные металлобазы, как правило, долгое время работают на рынке. Здесь предлагают широкий выбор изделий, можно сразу приобрести все необходимое, а не переплачивать за доставку из нескольких точек. Так Филиал компании Металлоторг в Белгороде — одна из таких баз. В зависимости от времени года здесь представлено от четырнадцати до двадцати двух тонн металлопроката разных размеров.


Ассортимент


Филиал реализует различные изделия из металла в зависимости от потребностей клиентов. Здесь отгружают металлопрокат от одной единицы. Полный список реализуемых изделий указан в прайсе на странице филиала, на сайте компании. Группы изделий, которые пользуются наибольшим спросом:



  • арматура;

  • двутавровая балка;

  • листовой металл;

  • профильная труба.


На металлобазе в Белгороде клиентам предлагают арматурный прокат наиболее востребованных марок А240 и А500С. Первая представляет из себя гладкую арматуру из стали А1 класса. Она применяется для изготовления некоторых элементов упрочняющих конструкций. 


Возможности для покупки металлопроката в Белгороде

Вторая чаще всего используется при строительстве различных объектов. Рифленые ребра на всей поверхности арматуры способствуют созданию прочного соединения между ею и бетоном. Для соединения конструкций из арматуры этой марки можно применять сварку. Это существенно ускоряет обвязочные процессы и позволяет сократить общее время стройки.


Фасонный прокат Н-образной формы называют двутавровой балкой или двутавром. Форма этого изделия обеспечивает его высокую прочность. Чаще всего применяется в качестве несущего элемента конструкции. Белгородский филиал реализует двутавры из стали 3, марки С255. При необходимости приобретения двутавровой балки из стали 09Г2С, ее можно заказать с других филиалов АО “Металлоторг”.


Ассортимент листового металла на металлобазе в Белгороде представлен следующими видами:



  • холоднокатаный;

  • горячекатаный;

  • рифленый;

  • просечно-вытяжной.


Некоторые марки стали горячекатаного листового металла доступны только с услугой перемещения из других филиалов.


Клиентам предлагаются профильные трубы квадратного и прямоугольного сечения разных размеров. Их применяют как в частном строительстве для создания прочных каркасов, например, для навесов или беседок. Квадратные могут служить опорами для будущего забора или теплицы.


Рекламные щитовые конструкции чаще всего монтируют с применением профильных труб. При строительстве таких промышленных зданий и сооружений как производственные цеха, торговые центры и складские комплексы не обойтись без применения труб квадратного и прямоугольного сечения.


Дополнительные услуги


Оснащение филиала компании Металлторг в Белгороде реализует металлопрокат, как единичными экземплярами, так и большими партиями. Эта металлобаза оборудована козловыми кранами, которые позволяют проводить погрузку большого количества различных изделий из металла. При необходимости на базе осуществляется резка и рубка по размерам заказчика.


Клиенты компании могут воспользоваться услугой доставки. Автопарк филиала представлен различными автомобилями. В зависимости от заказанной номенклатуры и веса металлопроката, изделия могут быть доставлены автомобилем типа ГАЗель, Валдай. При необходимости доставки длинных изделий применяют длинномеры.  


Благодаря своему расположению филиал компании Металлторг в Белгороде может осуществлять поставки в близлежащие страны: Украину и Белоруссию. Потребители из этих стран, нерезиденты, могут приобрести металлопрокат без НДС. Согласование деталей покупки происходит с менеджерами компании.


Режим работы офиса и склада по будням с 8:30 до 17:30. Для осуществления погрузки в рабочее время установлен крайний срок для въезда на металлобазу. С понедельника по пятницу после 17:00 автомобили не допускаются на территорию. 





Автор статьи: Александр Матвеев




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