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29 фев 02:23

Керамогранит для кухни: виды, преимущества, нюансы выбора



Керамогранит для кухни имеет несколько вариантов применения. Это отделка стен и рабочей столешницы, как напольное покрытие. Особенностями такой плитки является прочность, стойкость к механическому износу, максимально низкое водопоглощение. Особая технология изготовления предполагает минимум пор, внутренних пустот внутри изделия. Прочность керамогранита по шкале МООС - до 9 баллов, больше чем у натурального камня.


Керамогранит на кухню: варианты использования


Керамогранитная плитка в интерьере кухни наиболее часто применяется, как покрытие для пола. От используемого для облицовки стен, “фартука” для рабочей зоны или поверхности столешницы материала первый вариант отличается только размером, толщиной каждого из элементов. Керамогранит колеруется по всей толщине в процессе изготовления. Это предотвращает выцветание, интенсивность оттенков со временем не уменьшается.


Положительные характеристики керамогранитного покрытия:



  • влагоустойчивость до 0,05% (у большинства разновидностей керамической плитки этот коэффициент составляет 10%);

  • устойчивость к различным нагрузкам (удары, царапины, сколы. Важно для напольного покрытия, облицовки столешницы);

  • долговечность (по прочности материал можно сравнить с натуральным гранитом. Производители обещают срок службы до 100 лет);

  • стойкость к воздействию агрессивных химических веществ, перепадов температуры (воздействие щелочи, кислоты, различных средств бытовой химии);

  • морозостойкость (важно для неотапливаемых помещений);

  • огнеупорность (важно для пожарной безопасности, это негорючий материал);

  • экологическая чистота (изготавливается из натуральных материалов: песка, шпата и глины с добавлением минеральных красителей).


К возможным недостаткам керамогранита относятся низкая теплопроводность, может понадобиться дополнительное утепление пола. Этот материал сложно резать, решением проблемы становится ректифицированная плитка. В интернет-магазине “КерамТрейд” представлены классические и современные коллекции керамогранита для интерьера различной стилистики.



Заказать керамогранит для кухни


Выбор отделки для конкретной кухни по фото, 3 D визуализация - дополнительные услуги от сотрудников интернет-магазина “КерамТрейд”. Продажа керамогранита для кухни со склада в Москве 7 дней в неделю, без выходных. Доставка делается в срок до 3 рабочих дней. По желанию клиента самовывоз в день заказа, если нужный материал есть в наличии.


По информации сайта https://www.ceramtrade.ru





Автор статьи: Александр Матвеев




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