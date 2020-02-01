Немного о сварных соединениях

С использованием сварки можно выполнить колоссальный спектр работ от сварки микросхем до изготовления крупногабаритных конструкций. Разнообразие форм, химического состава материала, размера металла и различных сплавов способствовало разработке соответствующих технологий, приспособлений и инструментов. Если предстоит купить сварочный аппарат, то все эти нюансы следует учесть. Сварка прочно вошла в нашу жизнь, и переоценить ее значение сегодня невозможно.

Плюсы и минусы применения сварных соединений

К плюсам относится не большая трудоемкость, относительно невысокая стоимость оборудования, возможности автоматизации и индивидуального подхода к каждой задаче. Снижение массы готового изделия по сравнению с конструкциями выполненными литьем, клепаными, что достигается за счет снижения толщин стенок и припусков на механическую обработку, а также отсутствия ослабляющих отверстий и накладок при наклепе. Конечно же неоспоримое получение изделий больших размеров (железнодорожные вагоны, кузова автомобилей, трубопроводы, резервуары и, конечно же, это далеко не весь перечень).

К минусам можно отнести возможность возникновения при сварке плавлением различных дефектов швов, снижающих прочность соединения при переменных и динамических нагрузках. Низкая прочность швов при электроконтактной сварке как следствие неправильного выбора параметров технологического процесса. Возникновение остаточных напряжений снижает прочность и вызывает необходимость проведения в ряде случаев механической обработки после старения (изменение свойств металла во времени вследствие внутренних процессов). Местный (точечный) нагрев вызывает в зоне термического влияния вблизи шва изменение механических свойств металла.

Однако не смотря на недостатки не стоит забывать и о том, что есть случаи, где выбора просто нет и необходимо использовать сварку и только.

Средства индивидуальной защиты при использовании сварки

При выполнении сварных соединений не стоит пренебрегать средствами индивидуальной защиты (СИЗ) являются: спецодежда, спецобувь, СИЗ для органов дыхания, глаз и лица,и головы. Выбор средства защиты производится согласно утвержденных норм и правил для соответствующего вида сварки и условий труда в которых она происходит.

Виды сварочных трансформаторов

Виды сварочных аппаратов по типу источника тока классифицируются на:



сварочные трансформаторы;



сварочные выпрямители;



инверторы сварочные.



При выборе сварочного аппарата следует ознакомится с принципом работы каждого из них.





Автор статьи: Александр Матвеев