Диастема - симптомы и лечение

Это заболевание чаще всего представляет врожденную патологию. У большинства людей промежуток находиться между верхними передними зубами. Однако его незначительный размер редко ведет больного в кабинет стоматолога. В исключительных случаях щель бывает слишком большая и требует лечения в эстетических целях, для достижения красивой улыбки. По видам диастема бывает ложная и истинная. Первый вариант возникает при смене молочных зубов на коренные и нередко носит временный характер. При истинной диастеме промежуток сохраняется даже после полной замены молочных зубов на коренные. Если ложная диастема проходит после полной замены, то истинная не исчезает без вмешательства стоматолога-ортопеда.

Лечение заболевания

К причинам возникновения данного заболевания относиться ненормальная смена молочных зубов на коренные. Чаще всего промежуток образовывается в результате запоздания этого процесса. Также нередко данный диагноз возникает в случае аномального роста молочных зубов. В большинстве случаев промежутков между зубами достаточно незаметен, и не требует лечения. Однако в исключительных случаях щель достаточно большая, чтобы испортить улыбку пациента. В данном случае необходимо лечение которое заключается в:



Определение симметрична или нет диастема. В случае отклонения одного зуба применяется один вариант, при отклонении обоих другой метод лечения.



При смещении одного зуба достаточно с помощью специальных стоматологических приспособлений вернуть ему нормальное местоположение.



Ортодонтические лечение представляет собой установку на весь зубной ряд специальных платин, которые обязаны находиться на зубах достаточно длительно время для достижения лучшего эффекта.



Ортопедическое лечение применяется при двойном отклонении и образовании чересчур широкой щели, в данном случае необходимо провести протезирование зубов



Для тех, кто не любит радикальные методы, возможно значительно уменьшить щель с помощью установки виниров http://economstom.ru/stati/viniry_na_dva_perednih_zuba_pri_diasteme.html .



Диастема лечение требует крайне редко, однако даже с небольшой целью улыбка не будет идеальной. Современная стоматология не позволяет полностью избавиться от данного диагноза мгновенно, поэтому необходимо ношение пластины в течение нескольких месяцев для самого естественного излечения диастемы.

Чаще всего этот диагноз бывает заметен сразу после смены молочных зубов на коренные. Это дает возможность родителям установить платину в том возрасте. В котором не играет большое значение внешность. Голливудская улыбка в юности часто становится плодом работы в подростковом и детском возрасте. Очень большая ответственность ложится на родителей, которые обязаны следить за полостью рта ребенка.





Автор статьи: Александр Матвеев