О зубной боли или показания к удалению зуба

Зубная боль считается одной из самых сильных болей, которую может только испытывать человек. Чтобы избавиться от этой боли, в большинстве случаев приходится произвести удаление зуба по цене в стоматологической клинике Стоматика. Но этот метод все же является крайней мерой, когда зуб уже нельзя залечить, а его дальнейшее нахождение в ротовой полости может нанести серьезный ущерб здоровью человека.

Решение по проведению операции по удалению зуба принимает стоматолог. Сначала специалистом Стоматики детально осматривается ротовая полость человека. Затем делается рентген зубов, собирается общая информация о здоровье пациента. Стоматолог также выясняет, какими заболеваниями страдает человек, какие лекарства принимает по предписаниям других врачей, употребление какие медикаментов вызывает аллергические реакции в организме пациента. Далее пациенту предлагаются возможные методы удаления. Врач заранее уведомляет о возможных рисках и последствиях того или иного метода.

Показания к операции

Чаще всего зубы удаляются по следующим причинам:



Мешают развитию других зубов. Это может быть связано с тем, что одному из соседних зубов требуется больше места для роста и развития. Если место не предоставить, новые зубы будут неправильно расти, будут иметь неправильное строение, улыбка у такого человека будет некрасивой.



Поражены инфекцией или кариесом, воспалены. В этом случае удаление необходимо по причине того, чтобы инфекция не распространилась на здоровые зубы и десна. В случае воспаления зуб необходимо удалить потому, чтобы сохранить его кость, верхушка зуба в любом случае удаляется вместе с зубом.



Разрушены в результате различных механический воздействий (драка, избиение, травма и т.д.).



Мешают нормально носить протезы некоторым пожилым людям.



Разрушены непосредственно коронки. Такие зубы нельзя протезировать. Именно они часто являются источниками всевозможных инфекций. Их удаление спасет здоровые зубы.



Портят черты лица и улыбку.



Травмируют полость рта и окружающие ее ткани, язык. Травмирование полости рта может привести к образованию опухоли.



В случае обнаружение опухолей составных частей зуба.



Если зуб имеет такую патологию, как наличие не одного корня в своем составе, а нескольких.



Каналы зубов закупорены, отсутствует отток постоянно образующегося гноя в зубе.



В основном зубы удаляются у людей старшего поколения. Иногда необходимо удалить молочный зуб у ребенка.



После удаления зуба, место, где он находился, остается пустым. Соседние зубы могут начать смещаться постепенно в сторону отсутствующего зуба. Со временем, правда не сразу, пациенту становится трудно пережевывать потребляемую пищу, при этом увеличивается нагрузка на здоровые зубы, страдает пищеварительная система человека. В результате могут развиваться такие сопутствующие данному заболеванию болезни, как гастрит, колит и др. Все это также может привести к деформации зубов и, как следствие, челюсти.

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Автор статьи: Александр Матвеев